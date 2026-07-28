/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ குடிநீர் கேட்டு ரோடு மறியல்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:52 PM
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கன்னிவாடி, ஜூலை 29-
கன்னிவாடி பேரூராட்சி ஆலத்துாரான்பட்டியில் சில வாரங்களாக குடிநீர் விநியோகத்தில் குளறுபடி நீடிக்கிறது. 20 நாட்களாக குடிக்க கூட தண்ணீர் கிடைக்கவில்லை. அனைத்து உபயோகங்களுக்கும் வாகனங்களில் தண்ணீர் வாங்கும் நிலை இருந்தது.
வார்டு கவுன்சிலர் மோகன்ராஜ், விவசாய தொழிலாளர் சங்கம், அப்பகுதி மக்கள் பேரூராட்சி நிர்வாகத்திடம் புகார் செய்தும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை. ஆவேசமடைந்த அப்பகுதியினர் நேற்று கன்னிவாடியில் இருந்து திண்டுக்கல் நோக்கி வந்த அரசு பஸ்சை சிறைபிடித்து ரோடு மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
பேச்சுவார்த்தை நடத்திய கன்னிவாடி போலீசார் குடிநீர் பிரச்னைக்கு தீர்வு காண்பதாக உறுதியளித்ததால் கலைந்தனர். மறியலால் 40 நிமிடங்கள் போக்குவரத்து பாதித்தது.
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