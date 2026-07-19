/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ சஷ்டி விழா
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:40 PM
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ரெட்டியார்சத்திரம்: சஷ்டியை முன்னிட்டு ராமலிங்கம்பட்டி பாதாள செம்பு முருகன் கோயிலில் சிறப்பு பூஜைகள் நடந்தது. மூலவருக்கு பாலாபிஷேகம், உற்ஸவருக்கு திரவிய அபிஷேகம் நடந்தது. விசேஷ மலர் அலங்காரத்துடன் பூஜைகள் நடந்தன.
தோணிமலை முருகன் கோயில், தருமத்துப்பட்டி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில், கசவனம்பட்டி மவுனகுரு சுவாமி கோயில், கன்னிவாடி சோமலிங்கசுவாமி கோயிலில், சஷ்டி சிறப்பு அபிஷேக, ஆராதனைகள் நடந்தன. திரளான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் பெற்றுச் சென்றனர்.-