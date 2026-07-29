தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ கோயில்களில் பவுர்ணமி சிறப்பு வழிபாடு

கோயில்களில் பவுர்ணமி சிறப்பு வழிபாடு

கோயில்களில் பவுர்ணமி சிறப்பு வழிபாடு

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:31 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 29, 2026 07:31 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

திண்டுக்கல், ஜூலை 30-

ஆடி மாத பவுர்ணமியை முன்னிட்டு திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம்  செய்தனர்.

திண்டுக்கல் அபிராமி அம்மன் கோயில், கோட்டை மாரியம்மன் கோயில், பத்ரகாளியம்மன் கோயில், பழநி ரோடு காளியம்மன் கோயில்,  ஆர்.எம்.,காலனி வெக்காளியம்மன் கோயில்களில் சிறப்பு வழிபாடுகள், திருவிளக்கு பூஜை, சிறப்பு அலங்கார, ஆராதனைகள் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் பங்கேற்றனர்.

கன்னிவாடி:

தெத்துப்பட்டி ராஜகாளியம்மன் கோயிலில் சிறப்பு திரவிய அபிஷேகம், திருமஞ்சனம் சாற்றுதலுடன் மலர் அலங்காரம் செய்யப்பட்டு இருந்தது. வாலை, திரிபுரை சக்தி அம்மனுக்கு மகா தீபாராதனை நடந்தது.

ஸ்ரீராமபுரம் அருகே ராமலிங்கம்பட்டி பாதாள செம்பு முருகன் கோயிலில் மூலவர், ஜலகண்டேஸ்வரர், விநாயகர், பைரவர் உள்ளிட்ட பரிவார தெய்வங்களுக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகள் நடந்தது. மூலவருக்கு கருங்காலி மாலை அலங்காரம், 18 அடி உயர கருப்பணசாமிக்கு 16 வகை திரவிய அபிஷேகம், விசேஷ மலர் அலங்காரம், தீபாராதனைகள் நடந்தது.

தர்மத்துப்பட்டி சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில், காரமடை ராமலிங்க சுவாமி கோயில், தோணிமலை மலையாண்டி முருகன் கோயில், அக்கரைப்பட்டி சடையாண்டி கோயில், சின்னாளபட்டி அஞ்சலி வரத ஆஞ்சநேயர் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தது.-

ஒட்டன்சத்திரம்:

ஒட்டன்சத்திரம் காமாட்சி அம்மன் உடனுறை ஏகாம்பரேஸ்வரர் சன்னதியில் சிறப்பு அபிேஷகம், அலங்காரத்துடன் தீபாராதனைகள் நடந்தது. ஏராளமான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்தனர். ரத்தினகிரீஸ்வரர் கோயில், விருப்பாச்சி தலையூற்று நல்காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில் சிறப்பு வழிபாடுகள் நடந்தது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us