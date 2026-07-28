மாநில ஹாக்கி போட்டி: திருநகர் அணி வெற்றி

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:21 PM
திண்டுக்கல், ஜூலை 28-
திண்டுக்கல் மாவட்ட விளையாட்டு வீரர்கள் நல்வாழ்வு யூனியன், விஜி ஸ்போர்ட்ஸ் அகாடமி சார்பில் காஜா மைதீன் நினைவு சுழற்கோப்பைக்கான மாநில ஹாக்கி போட்டி மலைக்கோட்டை ஹாக்கி மைதானத்தில் நடந்தது. மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் சிவா போட்டியை துவக்கி வைத்தார்.விளையாட்டு வீரர்கள் நல்வாழ்வு யூனியன் தலைவர் அன்சாரி உசேன் தலைமை வகித்தார். வள்ளிநாயகி அறக்கட்டளை தலைவர் ஆனந்த் முன்னிலை வகித்தார். தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து 8 அணிகள் பங்கேற்று விளையாடின. இறுதிப்போட்டியில் மதுரை அமெரிக்கன் கல்லுாரி மேல்நிலைப்பள்ளி அணியும் திருநகர் இந்திராகாந்தி நினைவு மேல்நிலைப்பள்ளி அணியும் மோதின. இதில் 1:0 கணக்கில் திருநகர் பள்ளி அணி வெற்றி பெற்று கோப்பையை கைப்பற்றியது.வெற்றி பெற்ற அணிக்கு மாவட்ட கால்பந்துக்கழக செயலாளர் சண்முகம் பரிசு வழங்கினார். நிர்வாகிகள் ஞானகுரு, நிசார் அலி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.