/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ தமிழக அணி கால்பந்து வீராங்கனை தேர்வு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:21 PM
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திண்டுக்கல், ஜூலை 12-
அனைத்திந்திய கால்பந்து அமைப்பு சார்பில் 2026 – -27ம் ஆண்டுக்கான தேசிய சப் – ஜூனியர் பெண்கள் கால்பந்து சாம்பியன்ஷிப் போட்டிகள் ஜூலை 28ல் துவங்கி ஆக.,16 வரை நடக்கிறது.இப்போட்டிக்கான தமிழக அணி வீராங்கனை தேர்வு பயிற்சி முகாம் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைரோடு டோல்கேட் அருகே உள்ள ரேடியன்ஸ் சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளியில் இன்று (ஜூலை 12) வரை நடக்கிறது.
கால்பந்து வீராங்கனை தேர்வில் 1.1.2013 முதல் 31.12.2014 தேதிக்குள் பிறந்தவர்கள் பங்கேற்கலாம். அசல் பிறப்பு சான்றிதழ், ஆதார் அட்டையுடன் காலை 7:00 மணிக்கு வர வேண்டும். தேர்வு செய்யப்படும் வீராங்கனைகளுக்கு ஜூலை 14 முதல் பயிற்சி முகாம் நடக்கும்.