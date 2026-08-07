தாண்டிக்குடியில் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டால் அவதி

ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:30 PM
தாண்டிக்குடி, ஜூலை 31
தாண்டிக்குடி ஊராட்சியில் நிலவும் குடிநீர் தட்டுப்பாடால் பொதுமக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
இவ்வூராட்சியில் தாண்டிக்குடி, அம்பேத்கர் நகர், கடுகுதடி, பட்லங்காடு, கூடம் நகர், அம்மா நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகள் உள்ளன. 5 ஆயிரம் பேர் வசிக்கும் இவ்வூராட்சிக்கு மருதாநதி ஆற்றின் குறுக்கே தடுப்பணை ஏற்படுத்தி சுகாதாரமான முறையில் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வந்தது.
ஈர்ப்பு விசை மூலம் குடிநீர் விநியோகிக்கும் நிலையில் 60 ஆண்டுகளுக்கு முன் பதிக்கப்பட்ட பைப்லைன்கள் சேதமடைந்து உள்ளன. இதனால் நகர் பகுதியில் குடிநீர் விநியோகம் பாதித்துள்ளது. குடிநீர் சுத்திகரிக்கப்படாமல் சாக்கடை கழிவுநீர் கலந்து சுகாதாரக்கேடாக உள்ளது.
மத்திய அரசின் ஜல் ஜீவன் திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்ட குடிநீர் பணிகளும் செயல்படாமல் முடங்கி உள்ளது. ஆழ்துளை கிணறு மூலம் அவ்வப்போது வழங்கும் குடிநீரும் முறையான விநியோகம் இல்லாமல் பொதுமக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
துவக்க காலத்தில் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படாத அளவிற்கு கட்டமைப்புகள் ஏற்படுத்திய போதும் அவை முறையாக பராமரிக்கப்படாமல் செயற்கையான குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. குடிநீரை இடைமறித்து பாசனம் செய்வதும் நடக்கிறது.
தாண்டிக்குடியில் நீடிக்கும் குடிநீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.