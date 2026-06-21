/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ முடிவுக்கு வந்த காத்திருப்பு போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 21, 2026 10:22 PM
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பழநி, ஜூலை 22-
பழநி ஆயக்குடி கொய்யா மார்க்கெட் பகுதியில் சி.பி.ஐ.எம்.எல்., சார்பில் ஒன்றிய செயலாளர் பன்னீர்செல்வம் தலைமையில் இரு நாட்களாக காத்திருப்பு போராட்டம் நடந்தது.
ஆயக்குடி விவசாய நிலங்களில் சட்டவிரோதமாக மண் அள்ளியவர்கள், துணை போன அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இப்போராட்டம் நடந்தது. நேற்று ஒட்டன்சத்திரம் டி.எஸ்.பி., கார்த்திகேயன் தலைமையில் நடந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு பின் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.