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உள்ளூர் வரத்து குறைந்தும் விலை உயராத தக்காளி

உள்ளூர் வரத்து குறைந்தும் விலை உயராத தக்காளி

ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:21 PM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 10:21 PM

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ஒட்டன்சத்திரம், ஜூலை 12-

உள்ளூர் வரத்து குறைந்த நிலையில் ஆந்திரா தக்காளி வரவால் விலை அதிகரிக்காமல் ஒட்டன்சத்திரம் விவசாயிகள் விரக்தி அடைந்து உள்ளனர்.

ஒட்டன்சத்திரம், அம்பிளிக்கை, சாலைப்புதுார், கள்ளிமந்தையம் சுற்றியுள்ள கிராமப் பகுதிகளில் தக்காளி அதிகமாக விளைவிக்கப்படுகிறது. சில நாட்களுக்கு முன் தக்காளி வரத்து அதிகமாக இருந்ததால் நாள் ஒன்றுக்கு ஆயிரம் பெட்டிகளுக்கு(ஒரு பெட்டி 14 கிலோ தக்காளி) மேல் வரத்து இருந்தது. அப்போது கிலோ ரூ.15க்கு விற்பனை ஆனது.

இந்நிலையில் தக்காளி சீசன் முடியும் தருவாயில் உள்ளதால் மார்க்கெட்டிற்கு வரத்து மிகவும் குறைந்து போனது. இதனால் விலை அதிகரிக்கும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்த்தனர்.

இதற்கிடையில் ஆந்திராவில் இருந்து தக்காளி வரத்து தொடங்கியதால் விலை உயராமல் கிலோ ரூ.15க்கு விற்பனை ஆனது. வரத்து மிகவும் குறைந்த நிலையில் ஒரு கிலோ தக்காளி ரூ.50க்கு மேல் விற்கப்படலாம். ஆனால் ஆந்திராவில் இருந்து தேவையான அளவு தக்காளி வரத்து உள்ளதால் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு விலை ஏற்றம் இல்லாமல் விவசாயிகள் விரக்தி அடைந்து உள்ளனர்.

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