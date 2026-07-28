சீரற்ற குடிநீர் விநியோகம்; சேதமடைந்த ரோடுகள் குட்டம் ஊராட்சி மக்கள் தவிப்பு

சீரற்ற குடிநீர் விநியோகம்; சேதமடைந்த ரோடுகள் குட்டம் ஊராட்சி மக்கள் தவிப்பு
சீரற்ற குடிநீர் விநியோகம்; சேதமடைந்த ரோடுகள் குட்டம் ஊராட்சி மக்கள் தவிப்பு
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:52 PM
வேடசந்துார், ஜூலை 29
குட்டம் ஊராட்சியில் சேதமடைந்த ரோடுகள்; சீரற்ற குடிநீர் விநியோகம்; கால்வாய் இல்லாததால் தெருவில் ஓடும் கழிவுநீர்; விளக்குகள் எரியாததால் இருள் சூழும் தெருக்கள் என என பல்வேறு பிரச்னைகள் உள்ளதாக பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
வேடசந்துார் ஒன்றியம் கருமலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள குட்டம் ஊராட்சியில் குட்டம், சுக்காம்பட்டி, சுக்காம்பட்டி ஏ.டி.,காலனி, தாசிரிபட்டி, கரட்டுப்பட்டி, தேவிநாயக்கன்பட்டி, தலையூத்துப்பட்டி உட்பட 12 குக்கிராமங்கள் உள்ளன.
இங்கு விவசாயமும், கால்நடை வளர்ப்பும் முக்கிய தொழிலாக உள்ளது. பெரும்பாலான மக்கள் நுாற்பாலைகளில் வேலை செய்கின்றனர். 125 நாள் வேலை திட்ட பணியையும் நம்பியுள்ளனர்.
இங்குள்ள சுக்காம்பட்டி புளியமரத்துக்கோட்டை ரோட்டில் புதிய மின்கம்பங்கள் நட்டு 6 மாதங்கள் ஆகியும் இதுவரை தெருவிளக்கு பொருத்தவில்லை. இதனால் அப்பகுதி இருள் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது.
சுக்காம்பட்டி காலனி அருகே போர்வெல்லை ஆழப்படுத்தாததால் தண்ணீர் பிரச்னை உள்ளது. சுக்காம்பட்டி துவக்கப்பள்ளி, அங்கன்வாடி அருகே ரோட்டில் அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன. அங்கன்வாடி முன்புறம் மெயின் ரோடு உள்ளதால் பெற்றோர் அச்சமடைகின்றனர்.
முறையான ஸ்விட்ச் பாக்ஸ் இல்லாததால் சுக்காம்பட்டி ஏ.டி.,காலனி உட்பட ஊராட்சி முழுவதும் 24 மணி நேரமும் தெருவிளக்குகள் எரிகின்றன. இங்கு புதிய மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டப்பட்டு ஓராண்டு ஆகியும் பயன்பாட்டிற்கு வராமல் உள்ளது.
இங்குள்ள சிமென்ட் ரோட்டின் மையப்பகுதியில் இரு மின்கம்பங்கள் உள்ளதால் நான்கு சக்கர வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. இந்த மின்கம்பங்கள் சேதமடைந்து உள்ளன.
இங்கு 45 வீடுகள் மட்டுமே உள்ள நிலையில் 75 குடும்பங்கள் இடநெருக்கடியில் வசிக்கின்றனர். சுக்காம்பட்டி மயானத்திற்கு செல்லும் ரோடு, விநாயகர், பெருமாள் கோயில் செல்லும் ரோடுகள் சேதமடைந்து உள்ளன. ரேஷன் கடை, நுாலகம் வாடகை கட்டடத்தில் இயங்குகின்றன.
தாசரிபட்டி மூன்று ரோடு பகுதியில் சீரான குடிநீர் விநியோகம் இல்லை. 4 நாட்களுக்கு ஒருமுறை தான் காவிரி குடிநீரும் வருகிறது. தாசிரிபட்டி மூன்று ரோட்டில் இருந்து தாசிரிப்பட்டி வழியாக வேடசந்துார் மெயின் ரோட்டுக்கு செல்லும் 3 கி.மீ., துாரம் தார் ரோடு சேதமடைந்து உள்ளது. குட்டத்தில் 3 மின்கம்பங்கள் சேதமடைந்து உள்ளன. காவிரி குடிநீர் வாரம் ஒருமுறை தான் வருகிறது.
தலையூத்துப்பட்டி முதல் கன்னிமார் கோயில் வரையிலான ரோடு சேதமடைந்து உள்ளது. காமாட்சி அம்மன் கோயில் பின்புறம், நாயக்கர் தெருவில் சிமென்ட் ரோடு வசதி இல்லை. காமாட்சி அம்மன் கோயில் வீதியில் வாய்க்கால் வசதி இல்லாததால் கழிவுநீர் ரோட்டில் செல்கிறது.
இதனால் அவதிக்குள்ளாகி வரும் இவ்வூராட்சி மக்கள் சேதமடைந்த ரோடுகள், மின்கம்பங்களை சீரமைக்கவும், சீரான குடிநீர் விநியோகம் செய்யவும், கழிவுநீர் கால்வாய், சிமென்ட் ரோடு வசதி ஏற்படுத்தவும் மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
அடிப்படை பணிகள் கேள்விக்குறி
விஜயகுமார், சமூக ஆர்வலர், சுக்காம்பட்டி:
குட்டம் ஊராட்சியில் எந்த அடிப்படை பணிகளும் முறையாக செயல்படுத்தவில்லை. காவிரி குடிநீர் திட்டத்தில் புதிய மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டிகள் கட்டப்பட்டு வருடங்கள் கடந்த நிலையில் இன்னும் பயன்பாட்டிற்கு வரவில்லை. சேதமடைந்த குடிநீர் தொட்டிகள் மூலம் தான் குடிநீரை ஏற்றி விநியோகம் செய்கின்றனர். அனைத்து தெருவிளக்குகளும் இரவு பகலாக எரிகிறது. இதனால் கூடுதல் மின் கட்டணம் செலுத்தும் நிலை உள்ளது. இப்பிரச்னைகள் குறித்து ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் தெரிவித்தாலும் நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை.
சிமென்ட் ரோடு தேவை
முத்துராமலிங்கம், கலைஞர் நகர், கோட்டூர்.
கோட்டூர் கலைஞர் நகரில் 3 வீதிகளில் சிமென்ட் ரோடு வசதி இல்லை. கழிவுநீர் வாய்க்கால், தெருவிளக்கு வசதி இல்லாததால் மக்கள் சிரமப்படுகின்றனர். கோட்டூர் முதல் கலைஞர் நகர் வரை 5 மின்கம்பங்கள் நடுவதற்கு அனுமதி கிடைத்த பிறகும் 3 மின்கம்பங்கள் மட்டுமே நட்டுள்ளனர். நல்லபொம்மன்பட்டி அரசு துவக்கப்பள்ளியின் கூரை சேதமடைந்தால் மழைநீர் ஒழுகுகிறது. நாடகமேடை அமைத்துள்ள நிலையில் இதுவரை மின்வசதி செய்யவில்லை. 125 நாள் வேலையை முறையாக வழங்க வேண்டும்.