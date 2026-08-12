தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ ‘மாசில்லா ஒட்டன்சத்திரம்’ பசுமை பாதுகாப்பில் விவேகானந்தா கல்வி அறக்கட்டளை

‘மாசில்லா ஒட்டன்சத்திரம்’ பசுமை பாதுகாப்பில் விவேகானந்தா கல்வி அறக்கட்டளை

‘மாசில்லா ஒட்டன்சத்திரம்’ பசுமை பாதுகாப்பில் விவேகானந்தா கல்வி அறக்கட்டளை

ADDED : ஆக 09, 2026 04:30 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 09, 2026 04:30 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஒட்டன்சத்திரம் நவீன உலகில் நாகரிகம் என்ற பெயரில் இயற்கை வளங்களை அழித்து வருகிறோம். ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் பயன்பாடு குறையாமல் இருப்பதால், சுற்றுப்புற சூழல் மாசாகி வருகிறது.

இதன் காரணமாக மாதம் மும்மாரி பெய்த மழை, பொய்த்துப் போய் ஆண்டுக்கு மூன்று முறை கூட மழை பெய்வது இல்லை.‌ பிளாஸ்டிக் குப்பை முறையாக அப்புறப்படுத்தாமல் அப்படியே தீவைத்து எரிப்பதால் சுற்றுப்புற சூழல் பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறது. இந்த மாறுபாடு காரணமாக சுவாசிப்பதற்கு துாய்மையான காற்று கிடைப்பது இல்லை.

மாசடைந்த காற்றை சுவாசிப்பதால் பல்வேறு உடல் உபாதைகள் ஏற்படுகின்றன. இதிலிருந்து விடுபடுவதற்கு அதிகமான மரங்கன்றுகளை நட்டு வளர்ப்பது அவசியம் என்பதை உணர்ந்த காளாஞ்சிபட்டி விவேகானந்தா கல்வி அறக்கட்டளை நிறுவனங்களான விவேகானந்தா வித்யாலயா மேல்நிலைப்பள்ளி, மழலையர் மற்றும் தொடக்கப் பள்ளி, நவாமரத்துப்பட்டி விவேகானந்தர் வித்யா மந்திர் சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளி வளாகங்களில் 200 க்கும் மேற்பட்ட மரக்கன்றுகளை நட்டு பராமரித்து சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்து வருகிறது. இத்துடன் கடமை முடிந்தது என்றில்லாமல் பள்ளி மாணவர்களுக்கு மரக்கன்றுகள் நடுவதினால் ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்தும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறது.

புதிய திட்டம்: விவேகானந்தா கல்வி அறக்கட்டளையின் தலைவர் ரங்கசாமி கூறியதாவது: குழந்தைகள் தின விழாவில் சுற்றுப்புறச் சூழல் பாதுகாப்பு, மரங்கன்கள் நட்டு வளர்ப்பதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் குறித்த ரங்கோலி, பலவிதமான கலை நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி மாணவர்கள் மத்தியில் மரங்கன்றுகளை நட்டு வளர்ப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தி வருகிறோம். மரங்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தாலே சுற்றுச்சூழல் மாசு குறைந்து சுத்தமான காற்றை சுவாசிக்கும் நிலை ஏற்படும். எதிர்காலத்தில் இன்னும் அதிகப்படியான மரங்கன்றுகளை நட்டு பராமரித்து வளர்க்க திட்டமிட்டு உள்ளோம்., என்றார்.

ஒரு நபருக்கு ஒரு மரம் விவேகானந்தர் வித்யா மந்திர் சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளியின் முதல்வர் மகிபாலா கூறியதாவது: சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கும் வகையில் அதிகப்படியான மரங்கன்றுகளை நட்டு பராமரித்து வந்தால் அடுத்த தலைமுறை காற்று மாசுபாடு இன்றி உடல் நலத்துடன் வாழ வழி பிறக்கும். இதற்காக பள்ளி வளாகத்தில் பலவகையான மரக்கன்றுகளை நடவு செய்து அதனை முறையாக பராமரித்து வருகிறோம். ஒவ்வொரு வீட்டிலும் குறைந்த பட்சம் ஒரு நபருக்கு ஒரு மரம் என்ற கணக்கில் மரக்கன்றுகளை நட்டு பராமரித்தாலே எண்ணில் அடங்கா நன்மைகள் ஏற்படும்., என்றார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us