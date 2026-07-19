மலைப்பகுதி வாகன ஓட்டிகளை அச்சுறுத்தும் காட்டு யானைகள்
மலைப்பகுதி வாகன ஓட்டிகளை அச்சுறுத்தும் காட்டு யானைகள்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:22 PM
* கண்டுகொள்ளாத வனத்துறை
தாண்டிக்குடி: தாண்டிக்குடி மலைப் பகுதியில் முகாமிட்டுள்ள காட்டு யானைகள் வாகனங்களை இடைமறிப்பதால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்துடன் செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
சமீப நாட்களாக தாண்டிக்குடி, பண்ணைக்காடு ரோட்டில் 3 காட்டு யானைகள் முகாமிட்டு உள்ளன. யானைகள் மலைப் பகுதியிலே முகாமிட்டு விவசாயப் பயிர்களை சேதப்படுத்துவது, ரோடின் ஓரங்களில் வாகன ஓட்டிகளை அச்சுறுத்துவது தொடர்கிறது. நேற்று முன்தினம் இரவு பண்ணைக்காடு வனப்பகுதிக்கு உட்பட்ட ரோட்டில் சென்ற வாகனங்களை யானைகள் அச்சுறுத்தின. விவசாய நிலங்களில் மலை வாழை, காபி, ஏலக்காய் உள்ளிட்ட மலைப் பயிர்களை சேதப்படுத்தின. பயிர்களை காக்க அமைத்த சூரிய மின்வேலியும் விட்டு வைக்கவில்லை. பெயரளவிற்கு வனத்துறையினர் வாகனங்களில் ரோந்து சென்று அவ்வப்போது வெடி வெடிக்க செய்து யானைகளை விரட்டுவது போன்ற மாயையை ஏற்படுத்துகின்றனர். இருந்த போதும் வனத்துறையினருக்கு போக்குகாட்டி யானைகள் மலைப் பகுதியிலேயே தொடர்ந்து முகாமிடுகின்றன. யானைகள் சேதப்படுத்தும் விவசாய விளை பொருட்களுக்கு நிவாரணமும் அளிக்கப்படாமல் காலதாமதம், வாகன ஓட்டிகள் அச்சுறுத்தலுடன் பயணிக்கும் சூழல், கூலித் தொழிலாளர்கள் வருகையின்றி விவசாயம் செய்ய முடியாத அவலம் என மலைப் பகுதியில் பாரம்பரிய இயற்கை விவசாயமான மலைப்பயிர் விவசாயம் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது. மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.