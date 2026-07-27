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கிராம தொடர்பு திட்டம் புத்துயிர் பெறுமா சுகாதார விழிப்புணர்வுக்கு உதவிய...

கிராம தொடர்பு திட்டம் புத்துயிர் பெறுமா சுகாதார விழிப்புணர்வுக்கு உதவிய...

ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:12 PM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 07:12 PM

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திண்டுக்கல், ஜூலை 28

வக்கம்பட்டி ஊராட்சியில் பொதுமக்களிடம் சுகாதார விழிப்புணர்வுக்கு உதவிய கிராம தொடர்பு திட்டத்தை பிற ஊராட்சிகளிலும் முறையாக செயல்படுத்த மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

கிராம ஊராட்சிகளில் குடிநீர் பற்றாக்குறையை தீர்ப்பது, சேதமடைந்த ரோடுகளை சீரமைத்து போக்குவரத்திற்கு இடையூறு இல்லாத நிலையை ஏற்படுத்துவது,  தடையின்றி மின்சாரம் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்வது, சுகாதார பிரச்னைகளுக்கு உடனடியாக தீர்வு காண்பது போன்ற பணிகள் பொதுமக்களின் கோரிக்கையை மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. இப்பணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் ‘கிராம் சம்பர்க்’ என்ற கிராம தொடர்பு திட்டம் 2025 டிச.,6ல் துவங்கப்பட்டது.

இத்திட்டத்தின் ஒருபகுதியாக சுகாதார பிரச்னைக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து அகில இந்திய சர்க்கரை நோய் ஆராய்ச்சி கழகம் தமிழ்நாடு கிளை சார்பில் மாவட்டந்தோறும் 3 ஊராட்சிகளை தத்தெடுத்து 2 முதல் 3 ஆண்டுகளுக்கு செயல்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.

முதலில் இத்திட்டம் சென்னையில் துவங்கி செயல்முறைக்கு வந்தது. அடுத்து திண்டுக்கல் மாவட்டம் வக்கம்பட்டி ஊராட்சி தேர்வாகி பணிகள் நடந்தன. இதன் மூலம் ஆயிரம் பேருக்கு சர்க்கரை நோய் பற்றிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல், பாதிப்பு கண்டுபிடிப்பு, வாழ்க்கை முறை ஆலோசனைகள் வழங்குவது, ஏற்கனவே சர்க்கரை நோய், ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கும், புதிதாக கண்டறியும் நபர்களுக்கும் கால்பாத நரம்பு பரிசோதனை, சிறுநீரக செயல்திறனை கண்டறியும் பரிசோதனை உள்ளிட்ட சிறப்பு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

ரத்த சக்கரை, ரத்த அழுத்தம் கட்டுப்பாட்டை மேம்படுத்துதல், நோயினால் ஏற்படும் கொடிய பின் விளைவுகளை தடுத்தல், சிறந்த வாழ்க்கை முறை ஆலோசனை  வழங்குதல், கண், இதயம், கால்பாத நரம்பு பாதிப்பு, பக்கவாதம் போன்ற பின் விளைவுகள் ஏற்கனவே உள்ளவர்களுக்கு தன்மையை மோசமாகாமல் தடுத்து, குடும்ப பொருளாதார இழப்பை தடுப்பது முக்கிய நோக்கமாக இருந்தது.

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கானல் நீரான திட்டம்

வக்கம்பட்டியில் துவங்கப்பட்ட கிராம தொடர்பு திட்டம் மேலும் 2 ஊராட்சிகளை தேர்ந்தெடுக்காமல் கிடப்பில் உள்ளது. தேர்தல் அறிவிப்பு, புதிய அரசு பதவி ஏற்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால் கானல் நீராகிவிட்டது. மீண்டும் இத்திட்டத்தை செயல்படுத்த அரசு உத்தரவிட வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. 

திண்டுக்கல் மாவட்ட சுகாதாரத்துறை ஆர்வலர் ஒருவர் கூறுகையில், ‘கிராமப் பகுதிகளில் சர்க்கரை நோயினால் ஏற்படும் கண் பாதிப்பு குறித்து இன்னும் பலருக்கு விழிப்புணர்வு இல்லை. இதற்கிடையில் துவங்கப்பட்ட கிராம தொடர்பு திட்டம் மூலம் வக்கம்பட்டி கிராம மக்கள் பயனடைந்தனர். டெங்கு பரவல், சுகாதாரமின்மை, சுகாதாரமற்ற குடிநீர் பயன்பாடு உள்ளிட்டவற்றை கண்டறிவதற்கு இத்திட்டம் பேருதவியாக சுகாதாரத்துறைக்கு இருந்தது. எனவே இத்திட்டத்தில் மீதியுள்ள ஊராட்சிகளையும் தேர்வு செய்து பணிகள் துவக்க முன் களப்பணியாளர்களை தயார்படுத்துவது அவசியமாகிறது என்றார்.

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தீர்வுதிண்டுக்கல் மாவட்ட ஊராட்சிகள் குக்கிராமங்கள், மலைவாழ் கிராமங்களை அதிகம் கொண்டது. இப்பகுதிகளில் போதிய விழிப்புணர்வு இல்லாத நிலையில் சர்க்கரை, ரத்த அழுத்தம் போன்ற நீண்டகால நோய் பாதிப்பு, சுகாதாரமான வாழ்க்கை முறை குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த இத்திட்டம் ஒரு நல்வாய்ப்பாக உள்ளது. இத்திட்டத்தை முறையாக செயல்முறைப்படுத்த மாவட்ட சுகாதார அலுவலர், மாவட்ட கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

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