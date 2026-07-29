பிரதம மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் புரஸ்கார் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
பிரதம மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் புரஸ்கார் விருதுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 04:51 PM
திண்டுக்கல், ஜூலை 30
‘பிரதம மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் புரஸ்கார் 2026 விருது பெற 18 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள் நாளைக்குள்(ஜூலை 31) இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம்’ என கலெக்டர் துர்கா தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது செய்திக்குறிப்பு:
இவ்விருது பெற வீரம், சமூக சேவை, சுற்றுச்சூழல், விளையாட்டு, கலை, பண்பாடு, அறிவியல், தொழில்நுட்பம் ஆகிய துறைகளில் சிறப்பான சாதனைகள் புரிந்திருந்தால் விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பதாரர் இந்திய குடிமகனாகவும் இந்தியாவில் வசிப்பவராகவும் இருப்பது அவசியம். ஜூலை 31ன் படி 5 வயதுக்கு மேற்பட்டவராகவும் 18 வயதிற்கு மிகாதவராகவும் இருக்க வேண்டும்.
சாதனை, வீரச்செயல், நிகழ்வு கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்குள் நடந்திருக்க வேண்டும். தகுதியுடைய நபர்கள் https://awards.gov.in என்ற இணையதள முகவரியில் நாளைக்குள் (ஜூலை 31) விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விவரங்களை மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலக தொலைபேசி எண் 0451 2904070 தொடர்பு கொண்டு பெறலாம். இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.