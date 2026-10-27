பழநியில் ஒரே நாளில் நடந்த 100 காதுகுத்து நிகழ்ச்சிகள்
பழநியில் ஒரே நாளில் நடந்த 100 காதுகுத்து நிகழ்ச்சிகள்
ADDED : அக் 25, 2026 06:47 PM
பழநி:
பழநியில் முகூர்த்த நாளான இன்று (அக்.,25) திருஆவினன்குடி கோயிலில் 100 சிறுவர், சிறுமிகளுக்கு காதுக்குத்து விழா விமர்சையாக நடத்தி வைக்கப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சிகளில் பழநியில் ஏராளமானோர் குவிந்ததால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
பழநி முருகன் கோயிலுக்கு உள்ளூர், வெளியூர், வெளி மாநில பக்தர்கள் ஏராளமானோர் முகூர்த்த நாளை முன்னிட்டு வருகை புரிந்தனர். மேலும் ஐப்பசி பவுர்ணமி முகூர்த்த நாளை முன்னிட்டு திருஆவினன்குடியில் 100 காதுகுத்து விழாக்கள், 42 திருமண நிகழ்ச்சிகள் நடந்தன. மேலும் பழநியில் திருமண மண்டபங்கள், மடங்கள் கோயில்களில் ஏராளமான திருமணங்கள் நடந்தன. குறிப்பாக அதிக திருமண மண்டபங்கள் உள்ள ஆண்டவன் பூங்கா ரோடு, அருள்ஜோதி வீதி, அய்யம்புள்ளி ரோடு பகுதிகளில் காலை வேளையில் போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகம் இருந்தது. டூவீலர்கள், கார்கள் உள்ளிட்ட வாகனங்களை ரோட்டின் ஓரங்களில் நிறுத்திச் சென்றதால் வாகனங்கள் செல்வதில் இடையூறு ஏற்பட்டது. மேலும் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள வேல் ரவுண்டானா, மயில் ரவுண்டானா பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதனால் பக்தர்கள் பொது மக்கள் அவதிப்பட்டனர்.