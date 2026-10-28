/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/11 பவுன் நகை, பணம் திருட்டு
UPDATED : அக் 28, 2026 12:14 AM
ADDED : அக் 28, 2026 12:14 AM
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வத்தலக்குண்டு: வத்தலக்குண்டு திருநகரில் வசிப்பவர் ஓய்வு பெற்ற மின்வாரிய ஊழியர் நாகராஜன் 63.
இவர் மதுரையில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றிருந்தார். பின்னர் வந்தபோது வீட்டின் கதவு திறந்து கிடந்தது. அதிர்ச்சி அடைந்த நாகராஜன் உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, மர்மநபர்கள் வீட்டிற்குள் புகுந்து 11 பவுன் நகைகள், ரூ.1.30 லட்சம் பணத்தை கொள்ளையடித்து சென்றது தெரியவந்தது. வத்தலக்குண்டு போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.