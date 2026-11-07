12 பவுன் நகை பறித்தவர் கைது

UPDATED : நவ 07, 2026 12:56 AM
ADDED : நவ 07, 2026 12:54 AM
பழநி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநியில் நடந்து சென்ற மூதாட்டியிடம் 12 பவுன் நகை பறித்துச் சென்றவரை போலீசார் கைது செய்து, நகையை மீட்டனர்.
பழநி சண்முகபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் ராஜாமணி 68. இவர் அக்.,31 இரவு அங்குள்ள நகராட்சி ரோடு வழியாக நடந்து சென்றார். பின் தொடர்ந்து வந்த மர்மநபர் ராஜாமணி கழுத்தில் அணிந்திருந்த 12 பவுன் செயினை பறித்துக் கொண்டு தப்பினார்.
புகாரில் பழநி டி.எஸ்.பி., தேவராஜ்., இன்ஸ்பெக்டர் தங்கமுனியசாமி தலைமையிலான போலீசார் அப்பகுதி சி.சி.டி.வி., கேமரா பதிவுகளை வைத்து விசாரணை நடத்தினர்.
அதில் கள்ளிமந்தையம் அருகே மேட்டுப்பட்டியைச் குமரன் மகன் முருகன் 39, நகை பறிப்பில் ஈடுபட்டது தெரியவந்தது. அவரை கைது செய்து விசாரித்ததில், மூதாட்டியிடம் பறித்துச் சென்ற நகையை ஒட்டன்சத்திரம் வங்கி ஒன்றில் அடகு வைத்தது தெரிந்தது. போலீசார் அந்த நகையை மீட்டனர். துரிதமாக செயல்பட்டு குற்றவாளியை கண்டறிந்த போலீசாருக்கு எஸ்.பி., ஜெயக்குமார் பாராட்டு தெரிவித்தார்.