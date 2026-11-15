/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/தெருநாய்கள் கடித்ததில் 17 ஆடுகள் பலி
UPDATED : நவ 14, 2026 11:21 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:03 PM
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திண்டுக்கல்:
திண்டுக்கல் சென்னமநாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்தவர் ரவிச்சந்திரன் 47, கால்நடை விவசாயி. இவருக்கு சொந்தமாக சீலப்பாடி ஊராட்சி சின்னமாக்கொட்டத்தில் நிலம் உள்ளது. இங்கு பட்டி அமைத்து 170 ஆடுகளை வளர்த்து வருகிறார். அவரது மாமியார் முத்துலட்சுமி 65, அங்குள்ள வீட்டில் தங்கியிருந்து ஆடுகளை பராமரித்து வந்தார்.
இன்று (நவ.,14) இரவு அப்பகுதியில் சுற்றித்திரிந்த 5 தெருநாய்கள் திடீரென பட்டிக்குள் புகுந்து ஆடுகளை கடித்துக் குதறியது. இதனால் மிரண்டு போன ஆடுகள் அங்குமிங்குமாய் தப்பி ஓடின. ஆடுகளின் அலறல் சத்தம் கேட்டு வந்த முத்துலட்சுமி நாய்களை விரட்ட முயற்சித்தார். ஆனால் முடியவில்லை. தெருநாய்களின் வெறிக்கு 17 ஆடுகள் பலியாகின. வருவாய்த் துறை, கால்நடைத்துறை அதிகாரிகள் விசாரிக்கின்றனர்.