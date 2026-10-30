1803 ஏக்கரில் சீமை கருவேல மரங்கள் அகற்றம் வரவேற்பு: நீதிமன்றம் உத்தரவில் மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை
1803 ஏக்கரில் சீமை கருவேல மரங்கள் அகற்றம் வரவேற்பு: நீதிமன்றம் உத்தரவில் மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை
UPDATED : அக் 30, 2026 02:35 PM
ADDED : அக் 29, 2026 10:56 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நீர் ஆதாரம், மண்வளத்தை பாதுகாக்கும் நோக்கில் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவின்படி எட்டு துறைகள் இணைந்து 1803 ஏக்கரில் வளர்ந்துள்ள சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்றியுள்ளனர். மாவட்ட நிர்வாகத்தின் இந்த நடவடிக்கையை விவசாயிகள், இயற்கை ஆர்வலர்கள் வரவேற்றுள்ளனர்.
சீமை கருவேல மரங்கள் சுற்றுச்சூழலுக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. இதன் வேர்கள் நிலத்தில் ஆழமாக சென்று நிலத்தடி நீரை முழுமையாக உறிஞ்சிவிடுகின்றன. இதனால் சுற்றியுள்ள மற்ற தாவரங்கள், பயிர்கள் வளர்வது தடைபடுகிறது. வேளாண் நிலங்கள் முற்றிலுமாக பாழ்படுகின்றன. கடுமையான வறட்சி ஏற்படுகிறது.
இந்நிலையில் மாநிலம் முழுவதும் நீர்நிலைகள், நீராதாரங்களை பாதுகாக்கும் நோக்கத்திலும், மண் வளத்தை காக்கும் வகையிலும் சீமைக்கருவேல மரங்களை வேருடன் அகற்ற வேண்டும், அந்த இடங்களில் உள்ளூர் மர வகைகளை நட்டு தொடர்ந்து பராமரிக்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையின் நீதிபதிகள் என்.சதீஸ்குமார், நீதிபதி டி.பரதாசக்கரவர்த்தி ஆகியோர் உத்தரவிட்டனர். இப்பணிகளை கண்காணிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் ஏ.செல்வம், வி.பாரதிதாசன் ஆகியோரை நியமித்தனர்.
திண்டுக்கல்லில் நீதிபதி ஆய்வு
தென் மாவட்டங்களில் இப்பணிகளை ஆய்வு செய்ய நியமிக்கப்பட்ட நீதிபதி ஏ.செல்வம் திண்டுக்கல்லில் தங்கி வேடசந்துார், வடமதுரை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் சீமை கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணிகளை ஆய்வு செய்தார்.
இந்நிலையில் கலெக்டர் துர்கா உத்தரவில் டி.ஆர்.ஓ., ஜெயபாரதி, கலெக்டரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) மேற்பார்வையில் மாவட்டம் முழுவதும் கருவேல மரங்கள் அகற்றும் பணிகள் தொய்வின்றி நடந்தன.
1803 ஏக்கரில் மரங்கள் அழிப்பு
நீர்வளத்துறை, ஊரக வளர்ச்சித்துறை, பேரூராட்சிகள் துறை, 3 நகராட்சிகள், நெடுஞ்சாலைத்துறை, வனத்துறை, வருவாய்த்துறை நிர்வகிக்கும் பட்டா நிலங்களில் உள்ள மரங்கள் என மொத்தம் 8 துறைகளின் கண்காணிப்பில் 1803 ஏக்கரில் கருவேல மரங்கள் துாரோடு அகற்றி அழிக்கப்பட்டன. அந்த இடங்களில் உள்ளூர் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகிறது.
வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'மாவட்டம் முழுவதும் எட்டு துறைகள் இணைந்து நீராதாரங்கள், பட்டா நிலங்கள் உட்பட்ட 6718.62 ஏக்கரில் நீராதாரங்களை கண்டறிந்து அதில் 1803 ஏக்கரில் வளர்ந்துள்ள கருவேல மரங்களை அகற்றி உள்ளனர். மீதியுள்ள 4912.62 ஏக்கரில் வளர்ந்துள்ள கருவேல மரங்களை விரைவில் அகற்ற களப்பணிகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன' என்றனர்.
இந்நிலையில் நீர்நிலைகள், மண்வளத்தை பாதுகாக்கும் வகையில் மாவட்ட நிர்வாகம் எடுத்துள்ள இந்நடவடிக்கையை விவசாயிகள், இயற்கை ஆர்வலர்கள், பொதுமக்கள் பெரிதும் வரவேற்றுள்ளனர்.