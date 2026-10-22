/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/விஷம் கலந்த நீரை குடித்த 2 மாடுகள் பலி
ADDED : அக் 22, 2026 07:11 PM
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வடமதுரை: வடமதுரை கொம்பேறிபட்டி ஸ்ரீராமபுரத்தை சேர்ந்த ஜோதி 50, அங்கு பண்ணை அமைத்து 20 பசு மாடுகளை வளர்க்கிறார்.
இன்று (அக்.,22) பண்ணையில் தண்ணீர் குடித்த 2 பசு மாடுகள் உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தன. கால்நடை மருத்துவரை அழைத்து பரிசோதித்ததில் மாடுகள் ஏற்கனவே இறந்தது தெரிந்தது. நீரை ஆய்வு செய்ததில் விஷ மருந்து கலந்திருந்தது தெரிந்தது. இது குறித்து வடமதுரை எஸ்.ஐ., கிருஷ்ணகுமார் விசாரிக்கிறார்.