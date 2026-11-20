UPDATED : நவ 19, 2026 11:29 PM
ADDED : நவ 18, 2026 11:42 PM
திண்டுக்கல்: பணி ஒழுங்கீன நடவடிக்கைக்காக வத்தலகுண்டு இன்ஸ்பெக்டர் கவுதமன், 47, உட்பட இரு போலீசார் 'டிஸ்மிஸ்' செய்யப்பட்டனர்.
தேனி மாவட்டம், வீரபாண்டியை சேர்ந்த கவுதமன், 2024ல் துாத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இன்ஸ்பெக்டராக பணியாற்றினார். அப்போது, பணியில் அலட்சியமாக செயல்பட்டதால், சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். அதன்பின், திண்டுக்கல் மாவட்டம், வத்தலகுண்டு இன்ஸ்பெக்டராக பணிமாறுதல் பெற்றார்.
திண்டுக்கல்லை சேர்ந்த ராஜகோபால், 34, பழனி தாலுகா போலீஸ் எஸ்.ஐ.,யாக, 2025ல் பணியாற்றினார். அப்போது, புகார் கொடுத்த பெண்ணிடம் மொபைல்போனில் பாலியல் ரீதியாக பேசி தொல்லை கொடுத்ததால், ஆயுதப்படைக்கு மாற்றப்பட்ட ராஜகோபால், சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார்.
புகாருக்குள்ளான இருவரிடமும் நடத்தப்பட்ட விசாரணை, சாட்சியங்கள் அடிப்படையில், அவர்கள் மீது ஒழுங்கீன நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரை செய்யப்பட்டது. அதன்படி, கவுதமன், ராஜகோபால் இரு வரையும் டிஸ்மிஸ் செய்து, தென்மண்டல ஐ.ஜி., விஜயேந்திர பிதாரி நேற்று உத்தரவிட்டார்.