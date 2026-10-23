சமூக வலைதளங்களில் அவதுாறு பதிவிட்ட 21 பேர் கைது: எஸ்.பி.,
சமூக வலைதளங்களில் அவதுாறு பதிவிட்ட 21 பேர் கைது: எஸ்.பி.,
UPDATED : அக் 22, 2026 08:56 PM
ADDED : அக் 22, 2026 08:54 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் சமூக வலைதளங்களில் மிரட்டல், அவதுாறு பதிவிட்ட 21 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் என எஸ்.பி., ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது செய்திக்குறிப்பு:
மாவட்டத்தில் சமூக வலைதளங்களில் குற்றச்செயல்கள் தொடர்பான வீடியோ பதிவுகள், சட்டவிரோத இணைய செயல்பாடுகளை போலீஸ் நிர்வாகம் கண்காணித்து வருகிறது. சட்டம், ஒழுங்குக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்படுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
அதன்படி ‘வாட்ஸ்-அப், இன்ஸ்டாகிராம்’ உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் தனிநபர்களுக்கு மிரட்டல் விடுத்தல், அவதுாறு, சட்டவிரோதமான கருத்துகளை பதிவிடுதல், போதைப்பொருள் பயன்பாட்டை ஊக்குவித்தல், சட்டவிரோதமாக ஆயுதங்களை காட்சிப்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு இணையவழி குற்றச்சம்பவங்கள் தொடர்பாக இதுவரை 50 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு 21 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். 14 சமூக வலைதள பதிவுகள் முடக்கப்பட்டு நீக்கப்பட்டுள்ளன என தெரிவித்துள்ளார்.