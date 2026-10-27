குறைதீர்வு கூட்டத்தில் 262 மனுக்கள்

UPDATED : அக் 26, 2026 09:12 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:08 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் கலெக்டர் அலுவலக கூட்டரங்கில் மக்கள் குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது. கலெக்டர் துர்கா தலைமை வகித்தார். டி.ஆர்.ஓ., ஜெயபாரதி முன்னிலை வகித்தார். சமூக பாதுகாப்புத் திட்ட மாவட்ட அலுவலர் ஹென்றி பீட்டர், பயிற்சி கலெக்டர் திவ்யலட்சுமி, மாவட்ட சமூகநல அலுவலர் கரோலின் செல்வராணி உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த அலுவலர்கள், பணியாளர்கள் பங்கேற்றனர். நிலத்தில் ஆக்கிரமிப்பு அகற்றம், பட்டா மாறுதல், இலவச வீட்டுமனை பட்டா, உதவித்தொகை உட்பட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மொத்தம் 262 மனுக்கள் பெறப்பட்டன. அவற்றின் மீது விசாரணை நடத்தி உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் உத்தரவிட்டார்.
தொடர்ந்து தேசிய ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணர்வு வார விழாவை முன்னிட்டு கலெக்டர் தலைமையில் உறுதிமொழி ஏற்கப்பட்டது. மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமையின் சார்பில் மூவருக்கு பணி ஆணைகளை வழங்கினார்.