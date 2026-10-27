கனமழையால் 27 வீடுகள் சேதம்

UPDATED : அக் 27, 2026 12:54 AM
ADDED : அக் 27, 2026 12:54 AM
பழநி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநி நகர், ஆயக்குடி, கீரனுார், பாலசமுத்திரம், நெய்க்காரப்பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் நேற்று முன்தினம் கனமழை பெய்தது. முத்துநாயக்கன்பட்டி, பழநி ராஜாஜி ரோடு, ஆயக்குடி, கீரனுார் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் 24 வீடுகள் சேதம் அடைந்தன. அரசு நிவாரணமாக ரூ.4 ஆயிரம் வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பழநி வையாபுரி குளம் வரத்து வாய்க்கால் தரைப்பாலம் சேதம் அடைத்ததால் விவசாய நிலம், வீட்டு மனைகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்து தேங்கி நின்றது. எம்.எல்.ஏ., ரவி மனோகரன், தாசில்தார் மங்களபாண்டியன் மற்றும் அதிகாரிகள் மழையால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை பார்வையிட்டனர்.
கள்ளிமந்தையம்: கனமழையால் கள்ளிமந்தையம் அருகே பாலப்பன்பட்டி கிராமத்தில் கதிர்வேல் வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்தது.
பாலப்பன்பட்டிபுதுார் பூலம்மாள் வீட்டின் சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் இரண்டு ஆடுகள் இறந்தன. அதே பகுதி ஆரான் வீடும் இடிந்து விழுந்ததாக வருவாய்த்துறையினர் தெரிவித்தனர்.