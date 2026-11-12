ஒரே செடியில் விளைந்த 27 கிலோ மரவள்ளிக் கிழங்கு!

UPDATED : நவ 11, 2026 11:37 PM
ADDED : நவ 11, 2026 08:28 PM
UPDATED : நவ 11, 2026 11:37 PM ADDED : நவ 11, 2026 08:28 PM
திண்டுக்கல்; திண்டுக்கல் நத்தம் ரோடு ஆர்.எம்.டி.சி., காலனியில் வசிக்கும் ஓய்வு பெற்ற அரசு பஸ் டிரைவில் வீட்டுத் தோட்டத்தில் ஓரே மரவள்ளிக் கிழக்குச் செடியில் விளைந்த 27 கிலோ எடையுள்ள கிழங்கை பொதுமக்கள் பார்த்து வியந்து சென்றனர்.
திண்டுக்கல் தோட்டனுாத்து ஆர்.எம்.டி.சி., காலனி முதல் தெரு அருணாச்சலம் 82. ஓய்வு பெற்ற அரசு பஸ் டிரைவர். இவர் தனது மனைவி வேலம்மாளுடன் 75, இணைந்து வீட்டில் மூலிகை, காய்கறித் தோட்டம் அமைந்துள்ளார்.
இந்நிலையில் ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன் தெருவில் மரவள்ளிக்குச்சியை வைத்து விளையாடிய சிறுவர்களிடம் குச்சியை பெற்று, வீட்டுத் தோட்டத்தில் பசுஞ்சாணம், இயற்கை உரமிட்டு வளர்த்தார்.
ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன் நட்ட மரவள்ளிக்குச்சியானது தற்போது 7 அடி உயரம் வளர்ந்திருந்தது. பின் அருணாச்சலம், அதனை தோண்டியபோது, ஒரே செடியில் 27 கிலோ மரவள்ளிக்கிழங்கு கிடைத்தது கண்டு ஆச்சரியமடைந்தார். விபரம் அறிந்த அருகில் உள்ளவர்கள், இதனை ஆச்சரியம் தாங்காமல் பார்த்து சென்றனர்.
அருணாச்சலம் கூறியதாவது: அரசு பஸ் டிரைவர் என்றாலும், நானும் விவசாய தோட்டம் வைத்துள்ளேன். மரவள்ளிக்கிழங்கு செடியில் எனக்கு தெரிந்து 3 முதல் 5 கிலோ எடையளவு உள்ள கிழங்கு மட்டுமே வளரும். ஆனால் வீட்டில் இயற்கை உரமிட்டு வளர்த்ததால் ஒரே செடியில் துார்ப்பகுதியில் 27 கிலோ மரவள்ளிக்கிழங்கு விளைந்துள்ளது இயற்கை மண் வளத்திற்கான உதாரணமாக உணர்கிறேன்.என்றார்.