டூவீலர் விபத்தில் 3 பேர் பலி; 132 பேர் காயம்: தீபாவளி நாளில் நிரம்பி வழிந்த மருத்துவமனைகள்
டூவீலர் விபத்தில் 3 பேர் பலி; 132 பேர் காயம்: தீபாவளி நாளில் நிரம்பி வழிந்த மருத்துவமனைகள்
ADDED : நவ 10, 2026 03:30 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் தீபாவளி நாளில் நடந்த டூவீலர் விபத்தில் 3 பேர் பலியாகினர்; 132 பேர் காயமடைந்தனர்.
தீபாவளி பண்டிகையை பாதுகாப்பான முறையில் கொண்டாடும் பொருட்டு மாவட்ட தீயணைப்பு மீட்புத்துறை சார்பில் பல்வேறுவிழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பஸ் ஸ்டாண்ட், கடைவீதிகள், ரயில் நிலையம், மக்கள் கூடும் இடங்களில் வெடி பாதுகாப்பு குறித்து துண்டு பிரசுரங்கள் வழங்கி விபத்தில்லா தீபாவளியை கொண்டாடுவதற்கு அறிவுரைவழங்கப்பட்டது.
மேலும் எதிர்பாராமல் நிகழும் தீ விபத்து, வெடி விபத்தில் காயம் அடைந்தவர்களுக்கு தேவையான உயர் சிகிச்சை அளிப்பதற்கு மருத்துவமனைகள் தயார்நிலையில் இருக்க சுகாதாரத்துறை சார்பில் நடவடிக்கைஎடுக்கப்பட்டது.
திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் 20 படுக்கைகள் வசதி, 4 டாக்டர்கள், நர்சுகள், மருந்துகள் என தீக்காயசிறப்பு சிகிச்சை வார்டு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டது.
நேற்று முன்தினம் தீபாவளியன்று கவனக்குறைவாக பட்டாசு வெடித்து பலருக்கும் தீக்காயம் ஏற்பட்டது. நிலக்கோட்டை, நத்தம், ஆத்துார், திண்டுக்கல், ஒட்டன்சத்திரம், வேடசந்துார், பழநி பகுதிகளில் உள்ள 13 அரசுமருத்துவமனைகளில் 20க்கும் மேற்பட்டோர், அரசு மருத்துக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் 11 பேர் என மொத்தம் 31 பேர் தீக்காயத்திற்காக சிகிச்சை பெற்றனர். பெரும்பாலானோர் சிகிச்சைக்கு பின் வீடு திரும்பினர். கைகளில் பட்டாசு வெடித்து கைவிரல் துண்டான நிலையில் ஒருவர்மட்டும் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டார்.
இதுதவிர மாவட்டத்தில் வத்தலக்குண்டு,நிலக்கோட்டை பகுதிகளில் நடந்த டூவீலர் விபத்துகளில் 3 பேர் பலியாகினர். வெவ்வேறு இடங்களில் நடந்த விபத்துகளில் பலர்காயமடைந்தனர்.
உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையிலும், தீவிர காயம் அடைந்தும் மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் இதுவரை மொத்தம்132 பேர் சிகிச்சை பெறுகின்றனர். விஷம், பூச்சிக்கடியால் பாதிக்கப்பட்ட 10க்கும் மேற்பட்டோர் தீவிர சிகிச்சையில் உள்ளனர்.
திண்டுக்கல்அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் உறவினர்கள், நோயாளிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பால் நிரம்பி வழிந்தது.