கார்களில் கடத்திய 300 கிலோ குட்கா பறிமுதல்: மூவர் கைது
கார்களில் கடத்திய 300 கிலோ குட்கா பறிமுதல்: மூவர் கைது
UPDATED : நவ 14, 2026 11:22 PM
ADDED : நவ 14, 2026 08:54 PM
இடையகோட்டை: திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் அருகே 2 கார்களில் கடத்தி வந்த 300 கிலோ குட்காவுடன் மூவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
ஒட்டன்சத்திரம் டி.எஸ்.பி., கார்த்திகேயன் மேற்பார்வையில் இடையகோட்டை இன்ஸ்பெக்டர் காளீஸ்வரி தலைமையிலான தனிப்படை போலீசார் இன்று (நவ.,14) சோழியப்பகவுண்டனுார் பகுதியில் வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது அங்குள்ள தோட்டத்து வீட்டின் அருகே 2 கார்களுடன் சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் நின்று கொண்டிருந்த மூவரை பிடித்து விசாரணை நடத்தினர். அதில் ஒட்டன்சத்திரம் சின்னகுழிப்பட்டியைச் சேர்ந்த மலர்வேந்தன்பிரபு 39, ராஜஸ்தானை சேர்ந்த ஹரிசிங் 32, சாங்சிங் 21, என தெரிந்தது. அவர்களது கார்களை சோதனை செய்ததில், தடை செய்யப்பட்ட குட்காவை பெங்களூருவில் இருந்து கடத்தி விற்பனைக்காக பதுக்கியது தெரிந்தது.
இதையடுத்து போலீசார், அவர்கள் மூவரையும் கைது செய்தனர். 300 கிலோ குட்கா, ரூ.3.20 லட்சம் பணம், கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய 2 கார்களை பறிமுதல் செய்தனர்.