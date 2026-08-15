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விராலிப்பட்டி கோயில் விழாவில் 3000 கிடாக்கள் நேர்த்திக்கடன்

விராலிப்பட்டி கோயில் விழாவில் 3000 கிடாக்கள் நேர்த்திக்கடன்

ADDED : ஆக 14, 2026 07:34 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 07:34 PM

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வத்தலக்குண்டு, ஆக.15-

விராலிப்பட்டி கோட்டை கருப்பணசாமி கோயில் திருவிழாவில் 3000க்கும் மேற்பட்ட கிடாக்கள் பலியிட்டு நேர்த்திக்கடன் செலுத்தப்பட்டது.

இக்கோயில் நேர்த்திக்கடன் நிறைவேறிய பக்தர்கள் ஆட்டுக்கிடாய்களை சுவாமிக்கு வழங்கி ஒரே இரவில் பலியிடப்பட்டு பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்குவது ஆண்டாண்டு காலமாக நடந்து வருகிறது.

இந்தாண்டு திருவிழாவில் நேற்று மாலை 6:00 மணி வரை 3000 ஆடுகள் நேர்த்திக்கடனாக சுவாமிக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தன. இரவு 9:00 மணிக்கு மேல் ஆகாச பூஜை நடத்தப்பட்டு கிராமத்தினர் கோயிலுக்கு ஊர்வலமாக சென்றனர்.

அங்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடந்ததும் அனைத்து ஆடுகளும் வெட்டப்பட்டு சாமிக்கு படையல் இட்டனர். பின்னர் பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்கப்பட்டது. நள்ளிரவு வரை நடந்த விழாவில் திண்டுக்கல், தேனி, மதுரை, சென்னை, கரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து பக்தர்கள் கிடாய்களை நேர்த்திக்கடனாக செலுத்த வந்திருந்தனர்.

வத்தலக்குண்டில் இருந்து விராலிப்பட்டிக்கு அரசு சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன. டி.எஸ்.பி., இளஞ்செழியன் தலைமையில் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்தனர்.

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