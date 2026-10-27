தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தில் 3060 பேர் பயன்
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தில் 3060 பேர் பயன்
ADDED : செப் 29, 2026 04:30 AM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் நேற்று துவங்கப்பட்ட தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தில் 3060 பிரசவித்த தாய்மார்கள் பயன்பெற்றனர்.
திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில் பிரசவித்த தாய்மார்களின் குழந்தைகளுக்கு மருத்துவம், மக்கள் நல்வாழ்வுதுறையின் 'தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்' கீழ் ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் அணிவிக்கும் விழா நடந்தது.
மதுவிலக்கு, ஆயத்தீர்வைத்துறை அமைச்சர் விக்னேஷ் தலைமை வகித்து குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் அணிவித்தார். கலெக்டர் துர்கா, எம்.எல்.ஏ.,க்கள் அய்யனார், ஸ்ரீகிரிபிரசாத் முன்னிலை வகித்தனர். மாவட்டத்தில் மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை, பழநி அரசு தலைமை மருத்துவமனை உட்பட 12 அரசு மருத்துவமனைகள், 75 அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பிரசவிக்கும் தாய்மார்களுக்கு இந்த திட்டத்தின் பயன்களை வழங்குவதற்கு ஏதுவாக திண்டுக்கல், பழநி, கொடைக்கானல் ஆகிய மூன்று இடங்களில் நவீன பாதுகாப்பு முறையில் சேமிப்பு நிலையங்கள் அமைக்கப் பட்டுள்ளது.
2026 ஜூன் 22 முதல் செப்., 27 வரை மொத்தம் 3060 பிரசவித்த தாய்மார்கள் பயன்பெற்று உள்ளனர். பிரசவிக்கும் தாய்மார்களின் முக அடையாளம், கைரேகை பதிவு, சரிபார்ப்பிற்கு பின் பயனாளிகளுக்கு உரிய பயன்களை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கர்ப்ப கால பராமரிப்புத் தொகை ரூ.18 ஆயிரம், குழந்தை பிறந்த உடனேயே 16 வகை பொருட்களுடன் தாய், சேய் நலப் பெட்டகம் வழங்கப்படுகின்றன.
விழாவில் டீன் ஸ்ரீசரவணன், மருத்துவப் பணிகள் இணை இயக்குநர் பாரதி, மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் செல்வக்குமார் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.