36 பவுன் நகை திருட்டில் மேலும் ஒருவர் கைது

UPDATED : அக் 24, 2026 12:33 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:28 AM
நத்தம்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம்- கோவில்பட்டியை சேர்ந்தவர் ஜீவானந்தம் 42. வெளிநாட்டில் வேலை செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி பவித்ரா 35, ஏப்ரல் மாதம் வீட்டை பூட்டி விட்டு தனது தாய் வீட்டிற்கு சென்றார்.
பின்னர் வந்து பார்த்த போது வீட்டின் பூட்டு, பீரோ உடைக்கப்பட்டு 36 அரை பவுன் தங்க நகைகள் திருடு போனது தெரியவந்தது. இதுகுறித்த புகாரின் பேரில் நத்தம் இன்ஸ்பெக்டர் பொன்குணசேகரன், எஸ்.ஐ., அபினேஷ் தனிப்படை அமைத்து விசாரணை நடத்தினர். கடந்த ஜூலை மாதம் பண்ணைக்காடு பகுதியை சேர்ந்த கோபிநாத்தை 28, கைது செய்தனர்.
முக்கிய குற்றவாளியான பட்டுக்கோட்டையை சேர்ந்த மனோஜை 25, தேடி வந்தனர். அவர் வேறொரு திருட்டு வழக்கில் கைதாகி கோயம்புத்துார் சிறையில் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது. அவரை காவலில் எடுத்து நத்தம் போலீசார் விசாரித்தில் பவித்ரா வீட்டில் நகைகள் திருடியதை ஒப்புக்கொண்டார். மனோஜை கைது செய்த போலீசார் அவரிடம் இருந்து 17 அரை பவுன் நகைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.