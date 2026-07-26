அரசு வேலை வாங்கித்தருவதாக ரூ.13.80 லட்சம் மோசடி தாய், மகன் உள்பட 4 பேர் கைது
அரசு வேலை வாங்கித்தருவதாக ரூ.13.80 லட்சம் மோசடி தாய், மகன் உள்பட 4 பேர் கைது
ADDED : ஜூலை 26, 2026 12:55 AM
திண்டுக்கல்: அரசு வேலை வாங்கித் தருவதாக விவசாயியிடம் ரூ.13.80 லட்சம் மோசடி செய்த தாய்-, மகன் உள்பட நான்கு பேரை மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் கைது செய்தனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்துார் தாலுகா கானாப்பாடியை சேர்ந்தவர் வடிவேல் 54, விவசாயி. இவரது மகன் ஹரிகிருஷ்ணன், மகள் மகாகாளி. திண்டுக்கல் காளிமுத்துப்பிள்ளை 2-வது சந்தை சேர்ந்த ஞானசேகரன் 43, நண்பர் சந்தோஷ்பாலன், கிரிதரன் 29, அவரது தாய் விஜயலட்சுமி 52, தங்கை திவ்யா 30 ஆகியோர் வடிவேலுவுக்கு அறிமுகமாகினர்.
அரசுத்துறையில் உயர் அதிகாரிகளுடன் பழக்கம் உள்ளதாக அவர்கள் கூறியதை நம்பிய வடிவேல் அவரது மகன், மகள் ஆகியோருக்கு அரசு பணி வாங்கித்தரும்படி கேட்டார். இதையடுத்து வடிவேலுவிடம் பல்வேறு தவணைகளில் ரூ.13 லட்சத்து 80 ஆயிரத்தை அவர்கள் பெற்றுக்கொண்டனர்.
ஆனால் வாக்குறுதிபடி வேலை வாங்கித்தரவில்லை. சந்தேகமடைந்த வடிவேல் பணத்தை திருப்பிக் கேட்டதால் அவரை கொலை செய்து விடுவதாக மிரட்டினர். வடிவேலு பணமோசடி செய்யப்பட்டதை அறிந்து எஸ்.பி.,ஜெயக்குமாரிடம் புகார் கொடுத்தார். மாவட்ட குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தி கிரிதரன், விஜயலட்சுமி, திவ்யா, ஞானசேகரன் ஆகிய நால்வரையும் கைது செய்தனர். தலைமறைவான சந்தோஷ் பாலனை தேடுகின்றனர்.