/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/4862 தெருநாய்களுக்கு கருத்தடை
UPDATED : நவ 18, 2026 08:52 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:52 PM
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திண்டுக்கல்:
திண்டுக்கல் மாநகராட்சியில் தெருநாய்கள் தொல்லை, வெறிநாய் கடி, ரேபிஸ் பரவலை தடுக்கும் விதமாக நாய்களுக்கு கருத்தடை ஊசி செலுத்தும் பணி நடக்கிறது. அதன்படி மாநகராட்சியின் 48 வார்டுகளிலும் முதற்கட்டமாக நடத்தப்பட்ட தெருநாய்கள் கணக்கெடுப்பு பணியில் மொத்தம் 6 ஆயிரத்து 357 தெருநாய்கள் உள்ளதாக குறியீடு செய்யப்பட்டது.
ஜன., முதல் தற்போது வரை 4 ஆயிரத்து 862 தெருநாய்களுக்கு கருத்தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அக்., மாதத்தில் மட்டும் 1,297 நாய்களுக்கு ரேபிஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டது. 297 நாய்களுக்கு கருத்தடை செய்யப்பட்டதாக மாநகராட்சி சுகாதார அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர்.