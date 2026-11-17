திண்டுக்கல் மார்க்கெட்டில் 50 டன் அழுகிய வெங்காயம் பறிமுதல்-
திண்டுக்கல் மார்க்கெட்டில் 50 டன் அழுகிய வெங்காயம் பறிமுதல்-
UPDATED : நவ 17, 2026 03:29 AM
ADDED : நவ 16, 2026 10:10 PM
திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மார்க்கெட்டில் அழுகிய நிலையில் இருந்த 50 டன் வெங்காயத்தை உணவு பாதுகாப்புத்துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர். அவற்றை விற்பனை செய்த மூன்று வியாபாரிகளுக்கு தலா ரூ.30 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தனர்.
வெளிச்சந்தை விலையை கட்டுக்குள் வைப்பதற்காக டன் கணக்கில் வெங்காயம் கொள்முதல் செய்து தமிழகம் முழுவதும் வெங்காய மார்க்கெட்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. அதன்படி திண்டுக்கல் வெங்காய மார்க்கெட்டுக்கு வந்திறங்கிய மூடைகள் தரமின்றி இருந்ததால் விற்பனையாகவில்லை.
இதற்கிடையில் மழை காரணமாக மூடைகள் அதிக நாட்கள் தேங்கிக் கிடந்ததால் வெங்காயம் அழுகி துர்நாற்றம் வீசியது. நஷ்டத்தை தவிர்க்கும் பொருட்டு நேற்று அழுகிய வெங்காயங்களை கிலோ ரூ.5க்கு வியாபாரிகள் விற்பனை செய்தனர். இதையறிந்த பொதுமக்கள் மலிவு விலையில் வெங்காயம் வாங்க பைபாஸ் ரோட்டில் உள்ள வெங்காய மார்க்கெட்டில் குவிந்தனர்.
இதுகுறித்த தகவல் உணவு பாதுகாப்பு அலுவலர்களுக்கு தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து அங்கு வந்த நியமன அலுவலர் (பொறுப்பு) செல்வராஜ், அலுவலர் செல்வம் ஆகியோர் கடைகளில் ஆய்வு நடத்தினர். இதில் அழுகிய வெங்காயங்களை விற்பனை செய்த 3 வியாபாரிகளுக்கு தலா ரூ.30 ஆயிரம் அபராதம் விதித்தனர். அவர்களிடம் இருந்து 50 டன் வெங்காயம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. இதனை மாநகராட்சி உதவியுடன் இன்று (நவ.,17) அழிப்பதற்கு உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர்.