தீபாவளி நாளில் தொடர் வாகன விபத்துகள் தீவிர சிகிச்சையில் 60- பேர் அனுமதி
தீபாவளி நாளில் தொடர் வாகன விபத்துகள் தீவிர சிகிச்சையில் 60- பேர் அனுமதி
UPDATED : நவ 09, 2026 12:44 AM
ADDED : நவ 09, 2026 12:44 AM
திண்டுக்கல்: நாடு முழுவதும் தீபாவளி பண்டிகை நேற்று வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது. இதன் ஒரு பகுதியாக, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பொது மக்கள், இளைஞர்கள், சிறுவர் சிறுமியர்கள் பட்டாசுகள் வெடித்தும், இனிப்புகள் வழங்கியும் வழக்கமான உற்சாகத்துடன் பண்டிகையை கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர். கொண்டாட்டங்களின் நடுவே மாவட்டத்தில் சாலை விபத்துகளின் எண்ணிக்கையும் உயர்ந்து அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
மாவட்டம் முழுவதும் நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் டூவீலர், கார் வாகன விபத்துகள், மோதல்களால் பலர் காயமடைந்தனர். பல இடங்களில் தொடர் விபத்துகள் அரங்கேறின. 60-க்கும் மேற்பட்டோர் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனை தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் விபத்து காயத்துக்காக சிகிச்சை பெற்றனர். புறநோயாளி, உள்நோயாளிகளாக நுாறுக்கும் மேற்பட்டோர் லேசான, தீவிர காய அவசர சிகிச்சை பெற்றனர். மருத்துவமனைக்கு நோயாளிகள் அடுத்தடுத்து வந்ததால், டாக்டர்கள், நர்ஸ்கள் திணறினர்.