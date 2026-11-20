/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/பெண்ணிடம் 7 பவுன் நகை பறிப்பு
ADDED : நவ 20, 2026 04:30 PM
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வேடசந்துார்: வேடசந்துார் அருகே டூவீலரில் சென்ற பெண்ணிடம் 7 பவுன் நகை பறித்துச் சென்ற இருவரை போலீசார் தேடுகின்றனர்.
நாகம்பட்டி ஊராட்சி குன்னம்பட்டியை சேர்ந்தவர் ராமகிருஷ்ணன். வேடசந்துார் ஆத்துமேட்டில் ஓட்டல் நடத்துகிறார். இவரது மனைவி லட்சுமி 45. இவர் நேற்று (நவ.,19) வீட்டில் இருந்து ஓட்டலுக்கு டூவீலரில் சென்றார்.
அய்யனார் நகர் பகுதியில் ஹெல்மெட் அணிந்தபடி டூவீலரில் பின்தொடர்ந்து வந்த இருவர், லட்சுமியின் கழுத்தில் அணிந்து இருந்த 7 பவுன் தங்கச்செயினை பறித்துக் கொண்டு தப்பினர்.
இதுகுறித்த புகாரில் எஸ்.பி., ஜெயக்குமார் சம்பவ இடத்தை பார்வையிட்டார். வேடசந்துார் போலீசார், நகை பறிப்பில் ஈடுபட்டவர்களை தேடுகின்றனர்.