மலை ரோட்டில் கவிழ்ந்த வேன் 8 தொழிலாளர்கள் படுகாயம்
மலை ரோட்டில் கவிழ்ந்த வேன் 8 தொழிலாளர்கள் படுகாயம்
UPDATED : நவ 16, 2026 09:45 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:42 PM
தாண்டிக்குடி: தாண்டிக்குடி – சித்தரேவு மலை ரோட்டில் சரக்கு வாகனம் கவிழ்ந்ததில் 8 தொழிலாளர்கள் படுகாயம் அடைந்தனர்.
பட்டிவீரன்பட்டியை சேர்ந்தவர் டிரைவர் பாண்டியன் 52. இவர் தாண்டிக்குடி காளான் பண்ணைக்கு வாடகைக்கு வந்து சரக்கு வாகனத்தில் ஊர் திரும்பினார். மூலைக்கடை பகுதியில் கூலி வேலைக்கு வந்த சித்தரேவை சேர்ந்த பூபதி, நாகம்மாள், பழனியம்மாள், அன்னமயில், தேவி, சின்னம்மாள், அழகம்மாள், ஆனந்தம்மாள் ஆகியோரை ஏற்றிக்கொண்டு சென்றார்.
சித்தரேவு மலை ரோட்டில் முருகன் கோயில் அருகே, எதிரே வந்த வாகனத்தின் மீது மோதாமல் இருக்க திரும்பியபோது கட்டுப்பாட்டை இழந்த வாகனம் ரோட்டில் கவிழ்ந்தது. வேனில் வந்த தொழிலாளர்கள் 8 பேரும் படுகாயம் அடைந்தனர். இவர்கள் திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சையில் உள்ளனர். தாண்டிக்குடி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
இம்மலை ரோடு குறுகிய வளைவு, ஆபத்தான பள்ளத்தாக்கு, கொண்டை ஊசி வளைவு நிறைந்த ஒரு வழிப்பாதை. இப்பகுதிக்கு பஸ்கள் இருந்தபோதும் சரக்கு வாகனங்களில் கூலித்தொழிலாளர்களை அழைத்து வரும் போக்கு தொடர்கிறது. இதனை போலீசார் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.