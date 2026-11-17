/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/சூதாட்டத்தில் 8 பேர் கைது
UPDATED : நவ 16, 2026 07:09 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:04 PM
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நத்தம்: நத்தம் வத்திபட்டி பகுதிகளில் இன்ஸ்பெக்டர் பொன்குணசேகரன் உள்ளிட்ட போலீசார் ரோந்து சென்றனர்.
லிங்கவாடி -சேந்தமங்கலம் ரோட்டில் ஒரு கும்பல் பணம் வைத்து சூதாடிக் கொண்டிருந்தது. போலீசார் மடக்கி பிடித்து விசாரித்தில் பரளியைச் சேர்ந்த செல்வம் 41,மேலுார்- அரிட்டாபட்டி அய்யனன் 43, லிங்கவாடி ராஜா 43, பிச்சை 38, கண்ணன் 42, பாக்கியம் 55, மேலுார்-வலையபட்டி சிவக்குமார் 49, சேந்தமங்கலம் பாண்டி 55, என தெரியவந்தது. இவர்கள் 8 பேரையும் கைது செய்த போலீசார், ரூ.650 பணம், சுண்டு காசுகளை பறிமுதல் செய்தனர்.