தங்கத்தகடு விற்பதாக கூறி ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளரிடம் ரூ.48 லட்சம் மோசடி இரு போலீஸ்காரர்கள் உட்பட 8 பேர் கைது
தங்கத்தகடு விற்பதாக கூறி ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளரிடம் ரூ.48 லட்சம் மோசடி இரு போலீஸ்காரர்கள் உட்பட 8 பேர் கைது
ADDED : செப் 26, 2026 03:44 AM
பட்டிவீரன்பட்டி: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பட்டிவீரன்பட்டி அருகே தங்கத்தகடு விற்பதாக கூறி மதுரை ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளரிடம் ரூ.48 லட்சம் மோசடி செய்த இரு போலீஸ்காரர்கள் உட்பட 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி தாலுகா கீழப்புதுாரைச் சேர்ந்தவர் சுமித் ராபர்ட்பால் 34, ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்கிறார். திண்டுக்கல் மாவட்டம் அம்பிளிக்கை மின்வாரியத்தில் லைன் இன்ஸ்பெக்டராக பணிபுரிபவர் சங்கரமூர்த்தி 50. இவர்கள் இருவரும் தொழில் மூலம் நண்பர்கள் ஆகினர்.
சுமித் ராபர்ட்பாலிடம் அதிக பணப்புழக்கம் இருப்பதை அறிந்த சங்கரமூர்த்தி, அவரது நண்பர்களான தேனி மாவட்டம் தேவதானப்பட்டி மஞ்சளாறு அணையைச் சேர்ந்த நாகராஜ் 47, கருப்பையா 36, சுரேஷ் 38, குறும்பபட்டி முத்துப்பாண்டி, ராசிமலை குப்புசாமி 40, ஆகியோர் தங்களிடம் விலை உயர்ந்த ராசியான தங்கத்தகடு உள்ளது.
அதை அதிக விலைக்கு விற்கலாம் என ஆசைவார்த்தை கூறினர். இதனை நம்பிய அவர், தங்கத்தகடுக்கு ரூ.48 லட்சம் விலைபேசி 2026 மே 16ல் திண்டுக்கல் மாவட்டம் பட்டிவீரன்பட்டி ஓம் சக்தி கோயில் தெருவில் வைத்து சங்கரமூர்த்தியிடம் பணத்தை கொடுத்தார்.
பணத்தை பெற்றுக்கொண்ட சங்கரமூர்த்தி தங்கத்தகடு நாகராஜிடம் இருப்பதாகக் கூறி அவரை காரில் தேவதானப்பட்டி மஞ்சளாறு அணை பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்றார்.
அங்கு நாகராஜ், குப்புசாமி, சுரேஷ் உள்ளிட்டோர் சேர்ந்து தங்கத்தகடை சுமித் ராபர்ட்பாலிடம் கொடுத்தனர்.
அதை பெற்றுக் கொண்டு காரில் வீடு திரும்பிய சுமித் ராபர்ட் பால் தேனி - மதுரை ரோட்டில் வந்து கொண்டிருந்தார்.
அப்போது தேவதானப்பட்டி அருகே ஜெயமங்கலம் ஸ்டேஷன் போலீஸ்காரர் தங்கராஜ், தென்கரை ஸ்டேஷன் போலீஸ்காரர் கதிரேசன் ஆகிய இருவரும் அவரது காரை வழிமறித்து சோதனை நடத்தினர்.
காரில் சந்தேகத்திற்கிடமான பொருட்கள் இருப்பதாகக் கூறி காரில் இருந்த தங்கத்தகடை எடுத்துக்கொண்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வருமாறு கூறிச் சென்றனர்.
இதனால் பயந்து போன சுமித் ராபர்ட் பால் அலைபேசியில் நாகராஜை தொடர்பு கொண்டு நடந்த சம்பவத்தை கூறினார்.
அப்போது அவர், சம்பந்தப்பட்ட போலீஸ்காரர்கள் இருவரும் தனக்கு தெரிந்தவர்கள். எல்லா விஷயத்தையும் தான் கவனித்துக் கொள்வதாக தெரிவித்துள்ளார்.
ஆனால் முத்துப்பாண்டி, நாகராஜ், சங்கரமூர்த்தி, கருப்பையா, சுரேஷ், குப்புசாமி, போலீஸ்காரர்கள் தங்கராஜ், கதிரேசன் ஆகிய 8 பேர் சேர்ந்து சுமித் ராபர்ட் பாலின் ரூ.48 லட்சம் பணத்தை பங்கு பிரித்து கொண்டனர்.
தங்கத்தகடையும் அபகரித்தனர்.
மோசடி செய்யப்பட்டிருப்பதை அறிந்த சுமித் ராபர்ட்பால் தான் கொடுத்த ரூ.48 லட்சம் பணத்தை திரும்பக் கேட்டார்.
அவர்கள் மறுத்து அவருக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தனர்.
இது குறித்து அவர், திண்டுக்கல் எஸ்.பி.,ஜெயக்குமாரிடம் புகார் அளித்தார். டி.எஸ்.பி., இளஞ்செழியன் மேற்பார்வையில் பட்டிவீரன்பட்டி இன்ஸ்பெக்டர் முத்துக்குமரன் தலைமையிலான போலீசார் விசாரணை நடத்தினர்.
தொடர்ந்து சங்கரமூர்த்தி, போலீஸ்காரர்கள் தங்கராஜ், கதிரேசன் உட்பட 8 பேரையும் கைது செய்தனர். அவர்களிடம் இருந்து ரூ.6 லட்சம், கார், டூவீலர், பணம் எண்ணும் இயந்திரம் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
கைது செய்யப்பட்ட இரண்டு போலீசாரையும் தேனி எஸ்.பி., பிரவீன்கவுதம் சஸ்பெண்ட் செய்து நேற்று உத்தரவிட்டார்.