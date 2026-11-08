நோய் பரப்பும் மையமான பயன்பாடற்ற கிணறு

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ADDED : நவ 07, 2026 04:34 PM
கள்ளிமந்தையம்: கொத்தையம் கிராமத்தில் குப்பை கொட்டுவதால் சுகாதாரக் கேட்டிற்கு வழிவகுக்கும் பயன்பாடற்ற கிணற்றை மூட வேண்டும் என கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
தொப்பம்பட்டி ஒன்றியம் கொத்தையம் ஆதிதிராவிடர் குடியிருப்பு முன்பு கிணறு இருந்தது. நாளடைவில் இக்கிணறு 6 அடி ஆழம், 12 அடி நீளமுள்ள குழியாக மாறிய நிலையில் தற்போது குப்பைக்கழிவுகள் கொட்டப்பட்டு வருகிறது. சமீபத்தில் பெய்த மழை காரணமாக குழி நிரம்பி குப்பைக்கழிவுகள் வெளியேறி துர்நாற்றம் வீசுகிறது.
பயன்பாடு இல்லாத இக்குழியை மூடுமாறு ஊராட்சி நிர்வாகத்திடம் பலமுறை கோரிக்கை வைத்தும் நடவடிக்கை இல்லை. இதனால் இப்பகுதி மக்களுக்கு நோய் பரப்பும் மையமாக மாறியுள்ளது.
இக்குழியை உடனடியாக மூடி சுகாதாரத்தை காக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.