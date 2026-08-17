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ஆடி மாத கோயில் விழாக்களால் அய்யலுாரில் ஆடு விற்பனை ஜோர்

ஆடி மாத கோயில் விழாக்களால் அய்யலுாரில் ஆடு விற்பனை ஜோர்

ADDED : ஆக 13, 2026 07:51 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 07:51 PM

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வடமதுரை, ஆக.14-

ஆடி மாத கோயில் விழாக்களால் அய்யலுார் சந்தையில் நேற்று ஆடு, கோழிகள் விற்பனை ரூ.2 கோடி அளவிற்கு நடந்தது.

ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ஆடி மாதத்தில் கருப்பண சுவாமி, கருப்பசாமி, முனியப்ப சுவாமி உள்ளிட்ட கோயில்களில் விழாக்கள் நடத்தி அதிக அளவில் கருப்பு நிற ஆட்டுக்கிடாய்கள் நேர்த்திக்கடனுக்காக வெட்டப்படுவது வழக்கம்.

இந்தாண்டும் அதேபோல ஆடி மாதத்தில் விழாக்கள் நடக்கிறது. அதேபோல தீபாவளி பண்டிகை போன்றே ஆடி கடைசி நாளிலும் அதிகளவில் இறைச்சி விற்பனை இருக்கும். கோயில்களிலும் வரும் ஞாயிறு அதிகளவில் கிடாய் வெட்டு நேர்த்திக்கடன் வழிபாடு நடக்கிறது.

இதனால் நேற்றைய அய்யலுார் சந்தையில் ஆடுகள் விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடந்தது. கருப்பு நிற ஆடுகளுக்கு அதிக கிராக்கி இருந்தது. காலை 4:00 மணிக்கே துவங்கிய வியாபாரம் விறுவிறுப்பாக நடந்து காலை 9:00 மணிக்குள் முடிந்தது. ஆடுகளை விற்க கொண்டு வந்திருந்த வியாபாரிகளுக்கும், விவசாயிகளுக்கும் ஓரளவுக்கு லாபம் கிடைத்ததால் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

நேற்றைய சந்தையில் மொத்த விற்பனை மதிப்பு ரூ.2 கோடியை தாண்டும் என வியாபாரிகள் தெரிவித்தனர்.

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