தாடிக்கொம்பு, வடமதுரையில் ஆடித்திருவிழா நாளை துவக்கம்
தாடிக்கொம்பு, வடமதுரையில் ஆடித்திருவிழா நாளை துவக்கம்
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 06:06 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 05:51 PM
திண்டுக்கல்: தாடிக்கொம்பு சவுந்தரராஜ பெருமாள், வடமதுரை சவுந்தரராஜப் பெருமாள் கோயில்களில் ஆடித்திருவிழா ஜூலை 20 கோலாகலமாக துவங்க உள்ளது.
இத்திருவிழாவை முன்னிட்டு நாளை காலை 7:00 முதல் 8:00 மணிக்குள் கடக லக்னத்தில் தாடிக்கொம்பு கோயிலில் கொடி ஏற்றம் நடக்கும். தினசரி பெருமாளுக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறும். ஜூலை 27ல் மாலை 6:35 முதல் 7:35 மணிக்குள் மகர லக்னத்தில் திருக்கல்யாண உற்ஸவம் நடக்க உள்ளது. விழாவின் முக்கிய ஜூலை 29ல் மாலை 5:00 மணிக்கு மேல் தனுர் லக்னத்தில் திருத்தேரோட்டம் விமர்சையாக நடக்க உள்ளது. ஜூலை 31ல் மாலை 6:00 மணிக்கு மேல் தெப்ப உற்ஸவத்துடன் விழா நிறைவு பெறும். ஏற்பாடுகளை துணை ஆணையர், செயல் அலுவலர் செய்து வருகின்றனர்.
வடமதுரை: வடமதுரையில் சவுந்தரராஜப் பெருமாள் கோயில் நாளை முதல் ஆக. 2 வரை 13 நாட்கள் நடைபெறும் இத்திருவிழாவில் தினமும் இரவு அனுமார், அன்ன, சிம்ம, கருட, சேஷ, யானை, புஷ்ப, குதிரை, ஊஞ்சல் கருட, விடையாத்தி குதிரை என பல வாகனங்களில் சுவாமி புறப்பாடும், மண்டகபடிதாரர் சார்பில் பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடக்க உள்ளன. முக்கிய நிகழ்ச்சிகளாக ஜூலை 27ல் திருக்கல்யாணம், 29ல் திருத்தேரோட்டம், 31ல் வசந்தம் முத்துபல்லக்கு வைபவம் நடக்கிறது. விழா ஏற்பாட்டினை செயல் அலுவலர் முத்துலட்சுமி, தக்கார் சுரேஷ் கண்ணன், ஊர் பொதுமக்கள் செய்து வருகின்றனர்.