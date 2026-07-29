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﻿ வடமதுரையில் இன்று ஆடித்திருவிழா தேரோட்டம்

﻿ வடமதுரையில் இன்று ஆடித்திருவிழா தேரோட்டம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:29 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:29 AM

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வடமதுரை: வடமதுரை சவுந்தரராஜப் பெருமாள் கோயில் ஆடித்திருவிழாவில் இன்று(ஜூலை 29) தேரோட்டம் நடக்கிறது.

ஆடி மாத பவுர்ணமியையொட்டி 13 நாட்கள் நடக்கும் இக்கோயில் திருவிழா ஜூலை 21ல் கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியது. சுவாமி திருக்கல்யாணம் நேற்று முன்தினம் இரவு சவுந்தர வல்லி தாயார் சன்னதியில் நடந்தது.

முக்கிய நிகழ்ச்சியான தேரோட்டத்தை முன்னிட்டு இன்று (ஜூலை 29) காலை 9:00 மணிக்கு கோயில் வளாகத்தில் சுதர்ஷண ஹோமம், மதுரை அழகர்மலையில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட தீர்த்தம் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகம் நடக்கிறது.

மாலை 4:00 மணிக்கு ஸ்ரீதேவி, பூமாதேவியுடன் சவுந்தரராஜப் பெருமாள் திருத்தேரில் எழுந்தருள தேரோட்டம் ரத வீதிகள் வழியே நடக்கிறது. இரவு 8:00 மணிக்கு சுவாமி தேர்க்கால் பார்க்கும் நிகழ்ச்சி நடக்கிறது.

ஏற்பாடுகளை செயல் அலுவலர் முத்துலட்சுமி, தக்கார் சுரேஷ்கண்ணன், ஊர் பொதுமக்கள் செய்துள்ளனர்.

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