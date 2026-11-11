ஆவின் கூட்டுறவு பால் சொசைட்டிகளில் கலப்புத் தீவன விநியோகம் இல்லை: விவசாயிகள் தவிப்பு
ஆவின் கூட்டுறவு பால் சொசைட்டிகளில் கலப்புத் தீவன விநியோகம் இல்லை: விவசாயிகள் தவிப்பு
ADDED : நவ 10, 2026 03:32 PM
வேடசந்துார்: ஆவின் கூட்டுறவு பால் சொசைட்டிகளில் கால்நடைகளுக்கான கலப்புத் தீவனம் விநியோகம் இல்லாததால் விவசாயிகள் அவதிப்படுகின்றனர்.
குஜிலியம்பாறை ஒன்றியத்தில் லந்தகோட்டை, டி.கூடலுார், ஆனைபட்டி, பாளையம், மல்லபுரம் உள்ளிட்ட 9 இடங்களில் ஆவின் கூட்டுறவு பால் சொசைட்டிகள் உள்ளன.
இந்த சொசைட்டிகளில் சுற்றுப்பகுதியை சேர்ந்த விவசாயிகள், கால்நடை வளர்ப்போர் தாங்கள் உற்பத்தி செய்யும் பாலை ஊற்றி வருகின்றனர்.
இங்கு கால்நடைகளுக்கு தேவையான 50 கிலோ கலப்புத் தீவனம் ரூ.1800 என்ற விலையில் வழங்கப்படுவது உண்டு. ஆனால் கடந்த ஆறு மாதங்களாக கூட்டுறவு பால் சொசைட்டிகளுக்கு தேவையான கலப்புத் தீவனம் வந்து சேராததால் கால்நடை வளர்ப்போர் கூடுதல் விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.
ஆனைபட்டி விவசாயி ராஜரத்தினம் கூறியதாவது:
ஆனைப்பட்டி உட்பட ஆவின் கூட்டுறவு பால் சொசைட்டிகளில் கடந்த ஆறு மாதங்களாக கால்நடைகளுக்கான கலப்புத் தீவனம் கிடைப்பதில்லை. இதனால் தனியார் கடைகளில் 50 கிலோ மூடை ரூ.2 ஆயிரம் கொடுத்து வாங்க வேண்டிய நிலையில் உள்ளது.
சூரியகாந்தி கலந்த கலப்புத் தீவனம் என்பதால் பால் கூடுதலாக கிடைக்கும். ஆனால் கால்நடைகள் வெகுவாக பாதிக்கப்படும்.
எனவே விவசாயிகளின் நலன் கருதி ஆவினில் கிலோ ரூ.4 மானியத்துடன் வழங்கப்படும் கலப்புத் தீவனத்தை விரைந்து வழங்க வேண்டும் என்றார்.