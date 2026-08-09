/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/ திண்டுக்கல்லில் அபயா தின பேரணி
ADDED : ஆக 09, 2026 12:42 AM
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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கலில் இந்திய மருத்துவ சங்கம், மகப்பேறு, மகளிர் நோய் மருத்துவ சங்கம் சார்பில் மருத்துவர்கள், சுகாதாரப் பணியாளர்கள் மீதான வன்முறைகளை கண்டித்து 'அபயா' தின அனுசரிப்பு நாளாக பேரணி நேற்று நடந்தது.
தமிழக அரசு டாக்டர்கள் சங்கத்தலைவர் சீனிவாசன் கொடி அசைத்து துவக்கி வைத்தார். இளஞ்சிவப்பு நிற சீருடையில் 500க்கும் மேற்பட்ட டாக்டர்கள், நர்ஸ்கள், நர்சிங் கல்லுாரி மாணவிகள் பங்கேற்றனர். பேரணி யூனியன் கிளப்பில் இருந்து துவங்கி காட்டாஸ்பத்திரி சந்திப்பு வழியாக மீண்டும் யூனியன் கிளப்பில் முடிந்தது. இதில் மகப்பேறு, மகளிர் நோய் மருத்துவ சங்க மாவட்ட நிர்வாகிகள் டாக்டர்கள் ரீனா, கவிதா, சுகன்யா, மாநில நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். முன்னதாக அனைவரும் அபயா தின உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டனர்.