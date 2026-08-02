ரூ.15 கோடி மோசடி வழக்கு: தலைமறைவானவர் சிக்கினார்
ரூ.15 கோடி மோசடி வழக்கு: தலைமறைவானவர் சிக்கினார்
ADDED : ஆக 02, 2026 01:09 AM
திண்டுக்கல்: பழனியில் தொண்டு நிறுவனம் பெயரில், 15 கோடி ரூபாய் மோசடி செய்த வழக்கில், தலைமறைவாக இருந்த சக்திவேல், 35, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனியை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்ட, 'ஸ்ரீநேசா' தொண்டு நிறுவன சேர்மன் செந்தில்குமார். இவரது மனைவி ஜெயந்தி, மைத்துனர் சக்திவேல். இவர்கள், தமிழகம் முழுதும் தொண்டு நிறுவனத்திற்கு முதலீடுகள் பெற்றனர். அவ்வாறு பெறும் முதலீடுகளுக்கு, 2.5 சதவீதம் வட்டி, தங்க நாணயம் தருவதாக ஆசைவார்த்தை கூறினர்.
கோவை, துாத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, மதுரை, சேலம், சென்னை, பிற மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்களிடம் மொத்தம், 15 கோடி ரூபாய் முதலீடு வந்தது. ஆனால், வாக்குறுதிபடி முதலீட்டாளர்களுக்கு வட்டிப்பணம் தராமல் ஏமாற்றினர். முதலீட்டாளர்கள் அசலை திருப்பி கேட்கவே, தொண்டு நிறுவனம் மூடப்பட்டது. செந்தில்குமார் உட்பட அனைவரும் தலைமறைவாகினர்.
பாதிக்கப்பட்ட, திண்டுக்கல், அடியனுாத்து சவுராஷ்டிராபுரம் மதன்பிரசாத், மாவட்ட பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் புகார் அளித்தார். போலீசார் விசாரித்து, செந்தில்குமார், ஜெயந்தி, தொண்டு நிறுவன உதவி தலைவர் தீபலட்சுமி, 39, ராஜேஸ்வரன், ஆகிய நால்வரை ஏற்கனவே கைது செய்தனர்.
தலைமறைவாக இருந்த பழனி, ஓபுலாபுரத்தை சேர்ந்த சக்திவேல், துாத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்துாரில் பதுங்கி இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது. சக்திவேலை போலீசார் கைது செய்து, மதுரை சிறையில் அடைத்தனர்.