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/உள்ளூர் செய்திகள்/திண்டுக்கல்/﻿ தொண்டு நிறுவனம் பெயரில் ரூ.15 கோடி மோசடி வழக்கில் தலைமறைவானவர் கைது

﻿ தொண்டு நிறுவனம் பெயரில் ரூ.15 கோடி மோசடி வழக்கில் தலைமறைவானவர் கைது

﻿ தொண்டு நிறுவனம் பெயரில் ரூ.15 கோடி மோசடி வழக்கில் தலைமறைவானவர் கைது

ADDED : ஆக 01, 2026 11:17 PM

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ADDED : ஆக 01, 2026 11:17 PM

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திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழநியை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்ட ஸ்ரீநேசா தொண்டு நிறுவனத்தின் சேர்மன் செந்தில்குமார். இவரின் மனைவி ஜெயந்தி, மைத்துனர் சக்திவேல். இவர்கள் நலத்திட்டங்கள், உதவிகளுக்கு தமிழகம் முழுவதும் இருந்து தொண்டு நிறுவனத்திற்கு முதலீடுகளை பெற்றனர். அவ்வாறு பெறும் முதலீடுகளுக்கு 2.5 சதவீதம் வட்டி, தங்க நாணயம் தருவதாக ஆசைவார்த்தை கூறினர்.

அதன்படி கோவை, துாத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, மதுரை, சேலம், சென்னை, பிற மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்களிடம் இருந்து மொத்தம் ரூ.15 கோடி முதலீடு வந்தது.

ஆனால் வாக்குறுதிபடி முதலீட்டாளர்களுக்கு வட்டிப்பணம் தராமல் தொண்டு நிறுவனத்தினர் ஏமாற்றினர். முதலீட்டாளர்கள் அசலை திருப்பிக் கேட்கவே தொண்டு நிறுவனம் மூடப்பட்டது. சேர்மன் செந்தில்குமார் உட்பட அனைவரும் தலைமறைவாகினர்.முதலீடு செய்து பாதிக்கப்பட்ட திண்டுக்கல் அடியனுாத்து சவுராஷ்டிராபுரம் மதன்பிரசாத் , மாவட்ட பொருளாதார குற்றப்பிரிவில் புகார் அளித்தார். போலீசார் விசாரணை நடத்தி செந்தில்குமார், ஜெயந்தி, தொண்டு நிறுவன உதவித்தலைவர் தீபலட்சுமி 39, ராஜேஸ்வரன், ஆகிய நால்வரை ஏற்கனவே கைது செய்தனர்.

தலைமறைவாக இருந்த பழநி ஓபுலாபுரம் நாயக்கர் தெருவை சேர்ந்த சக்திவேல் 35, துாத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்துாரில் பதுங்கி இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தது. அங்கு சென்ற போலீசார் சக்திவேலை கைது செய்து திண்டுக்கல் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி மதுரை சிறையில் அடைத்தனர்.

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