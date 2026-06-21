மலை ரோட்டில் அகற்றப்படாத இடிபாடுகளால் விபத்து அபாயம்
மலை ரோட்டில் அகற்றப்படாத இடிபாடுகளால் விபத்து அபாயம்
ADDED : அக் 20, 2026 07:56 PM
தாண்டிக்குடி: தாண்டிக்குடி சித்தரேவு மலை ரோட்டில் இடிபாடுகள் அகற்றப்படாததால் வாகனங்கள் விபத்தில் சிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
தாண்டிக்குடி சித்தரேவு மலை ரோடு 13 கி.மீ., தொலைவு கொண்டதாகும். குறுகிய வளைவு, கொண்டை ஊசி வளைவு, பள்ளத்தாக்குகள் நிறைந்துள்ளன. சில நாட்களுக்கு முன் கனமழை பெய்த நிலையில் மழை நீர் வெள்ளம் போல் பெருக்கெடுத்தது. இதில் கற்கள், மண் உள்ளிட்டவை ரோட்டின் பக்கவாட்டில் சரிந்த நிலையில் உள்ளது. தொடர்ந்து ஆலமரம் பகுதியில் தடுப்புச் சுவர் இடிந்துள்ளன. கனமழையின் போது ஏற்பட்ட இடிபாடுகள் முழுமையாக அகற்றப்படாதால் ரோட்டில் செல்லும் இலகு ரக வாகனங்கள் விபத்தில் சிக்குகின்றன. மேலும் எதிரே வரும் வாகனங்களுக்கு இடம் கொடுக்க முடியாத நெருக்கடி ஏற்படுகிறது. குறுகிய ஒரு வழி பாதையில் இது போன்ற இடையூறுகள் துரிதமாக அகற்றப்பட வேண்டும். மேலும் மழைநீர் வடிந்தோட அமைக்கப்பட்ட பாலங்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டு அவை ரோட்டோரம் உள்ள தடுப்புச் சுவர்களில் உட்புகுந்து சேதமடைந்துள்ளன. அடைப்பு ஏற்பட்டுள்ள பாலங்களை சரி செய்ய நெடுஞ்சாலைத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.