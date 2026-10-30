நான்கு வழிச்சாலையில் நாள்தோறும் விபத்துக்கள்

UPDATED : அக் 29, 2026 11:35 PM
ADDED : அக் 29, 2026 10:37 PM
கன்னிவாடி: மெட்டூர் -மூலச்சத்திரம் முந்தைய ரோட்டின் நான்கு வழிச்சாலை பணியில் குளறுபடிகளால் விபத்துக்கள் நாள்தோறும் தொடர்கிறது.
காமலாபுரம்- மூலச்சத்திரம் இடையே தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் சார்பில் புதிய நான்கு வழிச்சாலை அமைக்கும் பணி நடக்கிறது. செம்பட்டி, தருமத்துப்பட்டி, கன்னிவாடி தடத்திலான தற்போதைய ரோட்டில் தினமும் நுாற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் செல்கின்றன.
தற்போது வரை பழைய வழித்தடத்திலும் அதிக வாகன போக்குவரத்து நீடிக்கிறது. இதனையும் 4 வழிச்சாலையாக மேம்படுத்தும் பணி 3 ஆண்டுகளுக்கு முன் துவங்கியது. விரிவாக்கப் பணியில் பழநி பாதயாத்திரை பக்தர்களுக்கான நடைபாதை வசதி ரோட்டின் மேற்குப் பகுதியில் நடந்தது.
இதற்கான பேவர் பிளாக் கற்கள் பதிக்கும் பணி பல இடங்களில் மேடு பள்ளங்களுடன் நடந்துள்ளது. எஸ்.பாறைப்பட்டி, தருமத்துப்பட்டி, கன்னிவாடி உள்ளிட்ட இடங்களில் ரோடு முழுமையாக அளவீடு செய்யப்படவில்லை. ஆக்கிரமிப்புகள் கண்டு கொள்ளப்படாமல் குறுகலாக ரோடு அமைத்துள்ளனர்.
திருப்பூர், கோவை, பொள்ளாச்சி பகுதிகளுக்கு பூ, காய்கனி ஏற்றிய சரக்கு வாகனங்களின் அசுரவேகப் பயணம், விபத்து அபாய பிரச்னைகளை போலீசாரும் கண்டுகொள்வதில்லை.
பல இடங்களில் மழைநீர் செல்வதற்கான வடிகால் வசதி இல்லை. மழைநீர் மட்டுமின்றி நீர் வழித்தட குழாய் கசிவு நீரும் பெரும்பாலான இடங்களில் தேங்குவது வாடிக்கையாகிவிட்டது.
இப்பிரச்னையால் வாகன விபத்துகள் அதிகரித்து வருகிறது. டூவீலர்களில் செல்வோர் நிலைதடுமாறி உயிர்பலி நடக்கிறது. மாவட்ட நிர்வாகம் இப்பிரச்னைகளுக்கு நிரந்தர தீர்வு காண முன்வர வேண்டும்.