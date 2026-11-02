சாரல் மழைக்கே குண்டும் குழியுமான ரோடுகளில் விபத்துகள் அதிகரிப்பு: தரமான 'பேட்ஜ் -ஒர்க்' பணிகளை துவக்க நடவடிக்கை தேவை
சாரல் மழைக்கே குண்டும் குழியுமான ரோடுகளில் விபத்துகள் அதிகரிப்பு: தரமான 'பேட்ஜ் -ஒர்க்' பணிகளை துவக்க நடவடிக்கை தேவை
UPDATED : நவ 02, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 01, 2026 05:24 PM
செம்பட்டி:
மாவட்டத்தில் சமீபத்தில் பெய்த சாரல் மழைக்கே தேசிய, மாநில நெடுஞ்சாலைத் துறை ரோடுகள், குண்டும் குழியுமாக மாறி பரவலாக மழை நீர் தேங்க துவங்கியுள்ளது. இதனால் வாகன ஓட்டிகளுக்கு முதுகு தண்டுவட பாதிப்பு ஏற்படுவது மட்டுமின்றி, இரவு நேர விபத்துகளின் எண்ணிக்கை கணிசமான அளவில் அதிகரித்து வருகிறது.
திண்டுக்கல் நெடுஞ்சாலைத்துறை கோட்டத்தின் கீழ், திண்டுக்கல், நத்தம், வத்தலக்குண்டு, கொடைக்கானல், ஆத்துார் ஆகிய உட்கோட்டங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. ஒவ்வொரு உட்கோட்டத்திற்கும் தலா ஒரு உதவி கோட்டப் பொறியாளர், உதவிப் பொறியாளர் உள்ளனர். இக்கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட ரோடுகள் அனைத்தும், சி.ஆர்.ஐ.டி.பி., திட்டம் சாரா பணிகள், சாலை பாதுகாப்பு பணிகள் மற்றும் வெள்ள நிவாரண பணிகள் ஆகியவற்றின் மூலம் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இவற்றை கோட்டத்தில் உள்ள 35 சாலை ஆய்வாளர்கள், 183 சாலை பணியாளர்கள் கவனித்து வருகின்றனர்.
மாவட்டத்தில் தேசிய, மாநில நெடுஞ்சாலைகள், மாவட்ட முக்கிய ரோடுகள், மாவட்ட இதர ரோடுகள், கரும்பு அபிவிருத்தி திட்ட சாலைகள் 35 கி.மீ., என, சுமார் ஆயிரத்து 100க்கும் மேற்பட்ட கிலோமீட்டர் துார ரோடுகள் நெடுஞ்சாலைத் துறை பராமரிப்பில் உள்ளன. இவை தவிர மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி, ஊராட்சி ஒன்றிய, கிராம ஊராட்சிகள் ஆகிய உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் வசமும் கணிசமான அளவில் ரோடுகள் உள்ளன.
இவற்றின் சீரமைப்பு, பராமரிப்பிற்கு என ஒதுக்கீடு தொடர்ந்து போதும் அதிகாரிகள் அலட்சியத்தால் பெரும்பாலான இடங்களில் பராமரிப்பு கண்டுகொள்ளப்படுவது இல்லை. இதன் விளைவாக ரோடுகள் சேதமடைந்து பல மாதங்களான போதும், சீரமைப்பில் அலட்சியம் வாடிக்கையாகிவிட்டது. லேசான சாரல் மழைக்கும் ரோடுகள் சேதமடைவது வழக்கமாகிவிட்டது. சில வாரங்களுக்கு முன் பெய்த சாரல் மழையின்போது, மாவட்டத்தில் பரவலாக குக்கிராமங்கள் முதல் தேசிய நெடுஞ்சாலை வரை அனைத்து ரோடுகளும் சேதமடைய துவங்கி உள்ளன.
பல இடங்களில் ரோடுகள் பெயர்ந்து, குண்டும் குழியுமாக மாறி மழை நீர் தேங்கியுள்ளது. இரவு நேர டூவீலர் பயணம், அனைத்து வகை ரோடுகளிலும் விபத்து அபாயத்தை மட்டுமே உருவாக்கி வருகின்றன. மழை நீரால் அரிக்கப்பட்ட ரோட்டாரங்கள் மட்டுமின்றி, பரவியுள்ள பள்ளங்களும் விபத்துகளை ஏற்படுத்த தவறவில்லை. மழைநீரால் ரோடு சேதத்தின் தாக்கத்தை தவிர்க்க, நெடுஞ்சாலைத்துறை, உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் கண்காணிப்பை மாவட்ட நிர்வாகம் முடுக்கி விட வேண்டும்.
தரமான பேட்ஜ்-ஒர்க் தேவை
தருமத்துப்பட்டி வியாபாரி ரஜினி கூறியதாவது: பல 4 வழிச்சாலை பணிகளும், ரோடு விரிவாக்கமும் பெயரளவில் அதிகாரிகள் கண்காணிப்பின்றி நடக்கிறது. அதிக போக்குவரத்து உள்ள தற்போதைய ரோடு பராமரிப்பில், கவனம் செலுத்துவதில்லை. இதுபோன்ற சூழல் மாவட்டம் முழுவதும் உள்ளது. மழைநீர் செல்ல வழியின்றி ரோட்டில் தேங்கியுள்ளது. நடுரோட்டை கடந்து வலது புறத்தில் வாகனங்கள் செல்ல வேண்டியுள்ளது. ரோடு சேதமடைந்து, பரவலாக குழிகள் உருவாகியுள்ளன. டூவீலர்களில் செல்வோர், குழிகளால் நிலைதடுமாறுகின்றனர். சமீபத்திய அதிகப்படியான விபத்துகளுக்கு, பராமரிப்பற்ற ரோடு சார்ந்த பிரச்னைகளே காரணமாக அமைந்துள்ளன. அதிகாரிகள் அலட்சியத்தால் அப்பாவி வாகன ஓட்டிகள், பாதசாரிகள் பலியாகும் நிலை உள்ளது. சேதமடைந்த பகுதிகளில், தரமான 'பேட்ஜ்-ஒர்க்' பணியை துரிதமாக மேற்கொள்ள வேண்டும்., என்றார்.