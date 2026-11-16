ஏ.சி.எல்.எஸ்., டிரான்ஸ்போர்ட் உரிமையாளர் இல்ல திருமண விழா
ஏ.சி.எல்.எஸ்., டிரான்ஸ்போர்ட் உரிமையாளர் இல்ல திருமண விழா
UPDATED : நவ 15, 2026 11:40 PM
ADDED : நவ 15, 2026 07:44 PM
திண்டுக்கல்:
திண்டுக்கல் ஏ.சி.எல்.எஸ்., டிரான்ஸ்போர்ட், லாஜிஸ்டிக் உரிமையாளரான செண்பகமூர்த்தி- ஜெயகவிதா தம்பதியின் மகன் ஆத்விக் விவான். திருநெல்வேலி கருணாகரவேலன்- அகிலா தம்பதியின் மகள் ரம்யா. இவர்களது திருமணம் பெரியோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டு இருந்தது. அதன்படி மணமக்கள் ஆத்விக் விவான்- ரம்யா திருமணம், திண்டுக்கல்லை அடுத்த தாடிக்கொம்பு தனியார் திருமண மஹாலில் நடந்தது. நேற்று (நவ.,14) மாலை 6:00 மணிக்கு மாப்பிள்ளை அழைப்பு, 6:30 மணிக்கு மணப்பெண் அழைப்பு நடந்தது. தொடர்ந்து நிச்சயதார்த்த விழா, இரவு 7:00 மணிக்கு வரவேற்பு நிகழ்ச்சி நடந்தன. இன்று (நவ.,15) காலை 7:45 மணிக்கு ஆத்விக் விவான்- ரம்யா திருமணம் நடந்தது. விழாவுக்கு வந்த அனைவரையும் தொழில் உரிமையாளர் செண்பகமூர்த்தியின் மகன் தனஞ்செயன், உறவினர்கள் சந்திரசேகரன், பவளமணி, ஸ்டாலின், செல்வி ஆகியோர் வரவேற்றனர்.
விழாவில் ஆர்.எஸ்., சண்முகம் இல்ல உரிமையாளர்கள் சந்திரசேகரன், மகாராஜன், சிவசங்கர் ஸ்டீல்ஸ் இயக்குநர் சிவசண்முகராஜன், திண்டுக்கல் மலைக்கோட்டை லைன்ஸ் மூத்த தலைவர் ஆடிட்டர் ரவீந்திரன், லயன்ஸ் மாவட்ட கவர்னர் சுப்புராஜ், மண்டல தலைவர் ஹரிஷ் வர்த்தனா, நிர்வாகிகள், தலைவர் ராம்கிஷான், செயலாளர் சந்தோஷ், பொருளாளர் சிவராமகிருஷ்ணன், லயன்ஸ் நிர்வாகிகள் செந்தில் ராஜன், முருகானந்தம், எஸ்.கே., இன்ஜினியரிங் உரிமையாளர் செந்தில் குமார், குமார் கன்ஸ்ட்ரக்சன் இன்ஜினியர் சந்திரகுமார், லக்சர் வேர்ல்ட் பள்ளி இயக்குநர் சுவாமிநாதன், ஸ்ரீவர்ஷினி டெக்ஸ்டைல்ஸ் பாஸ்கரன், லைப் இன்சூரன்ஸ் பிரபாகரன், எஸ்.எம்.கே.எம்., மில்ஸ் உரிமையாளர் ரமேஷ் பாபு, திண்டுக்கல் மதர் தெரசா லைன் சங்க ஆசிரியர் சுவாமிநாதன், சித்தாரா உரிமையாளர் அமானி ஐயூப் அன்சாரி, முகமது காசிம் ஹர்ஷத், அண்ணாமலையார் சபரீஷ் அருணா சேம்பர் உரிமையாளர் மணிகண்டன், தேவர் ப்ளூ மெட்டல்ஸ் உரிமையாளர் ரமேஷ், ஆடிட்டர் பார்த்தசாரதி, கல்யாணி ஏஜன்சி நிர்வாகி காமணன், ஆர்.கே., கன்ஸ்ட்ரக்சன் ரமேஷ் கண்ணன் உட்பட பொது மக்கள் மணமக்களை வாழ்த்தினர்.