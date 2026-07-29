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விபத்து நிவாரண நிதியை விரைந்து பெற்றுத்தர ﻿ நடவடிக்கை தேவை: நிதி வரவில்லை என கைவிரிப்பதால் ஏமாற்றம்

விபத்து நிவாரண நிதியை விரைந்து பெற்றுத்தர ﻿ நடவடிக்கை தேவை: நிதி வரவில்லை என கைவிரிப்பதால் ஏமாற்றம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:32 AM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 03:32 AM

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தமிழகத்தில் வாகன விபத்துகளில் இறப்பவர்களுக்கு இழப்பீடாக ரூ.1 லட்சம், காயம் அடைந்தவர்களுக்கு ரூ.50 ஆயிரத்தில் இருந்து காயத்தின் தன்மைக்கேற்ப அரசு மூலம் நிவாரண நிதி வழங்கப்படுகிறது.

இந்த நிதியானது விவசாயியாக இருந்தால் உழவர் அட்டை மூலமும், மற்றவர்களுக்கு அரசின் மூலம் வேற எந்த நிதி நிவாரணத்தையும் பெறாமல் இருந்தால் இறப்பிற்கு ரூ.1 லட்சம், காயம் அடைந்தவர்களுக்கு அதற்கேற்ப நிதி வழங்கப் படுகிறது.

இதற்காக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் துறை, காவல் துறை மூலம் மனுக்கள் பெற்று அவை சரிபார்க்கப்பட்டு ஆர்.டி.ஓ., மூலம் அரசுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டு நிதி வழங்கப் படுகிறது.

நிதி ஒதுக்காத அரசு மாவட்டத்தில் 2022-ம் ஆண்டு வரை விபத்தில் சிக்கியவர்களுக்கு நிவாரண நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கின்றனர். அதன்பிறகு பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மனு கிடைத்த போதும் அரசு நிதி ஒதுக்காததால் வழங்கப்படவில்லை.

நிதியை பெற விரும்பும் பயனாளிகள் நாள்தோறும் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்திற்கு சென்று விசாரித்த வண்ணம் இருக்கின்றனர்.

அவர்களும் அரசிடம் இருந்து நிதி வரவில்லை என கைவிரிப்பதால் நெடுந்தொலைவில் இருந்து செல்பவர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பு கின்றனர்.

காலம் கடந்து வழங்குவதால் பயனில்லை நிவாரண நிதியை எதிர்பார்த்து இருக்கும் பயனாளிகள் கூறுகையில், '2022ம் ஆண்டு வரை தான் விபத்து நிவாரண நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதன்பிறகு வருபவர்களுக்கு சிறிது சிறிதாக நிதி வந்து கொண்டிருக்கிறது எனக்கூறுகின்றனர். இந்த நிதியை குடும்பத் தலைவர் அல்லது குடும்பத்திற்கு வருமானம் ஈட்டுபவர் இறந்திருந்து உடனடியாக கிடைத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்திற்கு உதவியாக இருக்கும். காலம் தாழ்த்தி கிடைப்பதன் மூலம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. எனவே நிதி விரைவில் கிடைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்றனர்.

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